Proglašeni konačni rezultati lokalnih izbora u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Opštinska izborna komisija (OIK) Pljevlja proglasila je večeras konačne rezultate lokalnih izbora, koji su u toj opštini održani 23. oktobra prošle godine.

To je Vijestima potvrdio predsjednik OIK Čedo Gospić.

On je kazao da da će odluka o proglašenju biti poslata na objavljivanje Službenim listu.

Gospić je rekao da su Odluku Ustavnog suda, o odbijanju prigovora na rezultate izbora, dobili jutros oko deset sati i da su imali zakonski rok da u roku od 12 sati održe sjednicu i proglase konačne rezultate.

Koalicija Demokratskog fronta “Za bolja Pljevlja” osvojila je 12 mandata, a koalicija Demokratske partije socijalista, Bošnjačke stranke, Socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije devet.

Koalicija Demokrate, Pokret za Pljevlja i Ujedinjena Crna Gora osvojila je sedam mandata, Pokret Evropa sad četiri, a koalicija Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA dva mandata.

Stranka pravde i pomirenja nije prešla izborni cenzus.

