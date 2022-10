Prioritet ispunjavanje privremenih kriterijuma iz poglavlja 23 i 24

Podgorica, (MINA) – Ispunjavanje privremenih kriterijuma iz poglavlja 23 i 24 prioritet je Crne Gore u daljem pretpristupnom procesu ka Evropskoj uniji (EU), kazao je Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji.

“Da bi se to ostvarilo, Crna Gora mora intenzivirati napore u rješavanju preostalih neriješenih pitanja, uključujući ona poput slobode izražavanja i slobode medija, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala”, naveo je Varhelji.

On je, predstavljajući paket proširenja u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta, kazao da je Evropska komisija Crnoj Gori istu ocjenu dala i prošle godine, ali da su ta pitanja i dalje izvor zabrinutosti.

Varhelji je istakao da su potrebni dalji koraci, uključujući imenovanje sudija Ustavnog suda.

“Dakle, izgradnja konsenzusa svih političkih aktera i funkcionalna javna uprava za sprovođenje javne reforme, od ključne su važnosti“, kazao je Varhelji.

On je rekao da je pohvalno što se Crna Gora i dalje usklađuje sa vanjskom politikom EU.

