Pregovori oko nove vlade prevazilaze sve političke komedije

Podgorica, (MINA) – Aktuelni pregovori oko sastava nove vlade prevazilaze sve političke komedije decenijama unazad, ocijenili su iz Građanske inicijative (GI) 21. maj.

Oni su kazali da političke stranke koje su dobile izbore prije dvije godine predstavljaju “školski primjer elementarne nepogode”.

“Tolika količina neodgovornosti, infantilnosti, neznanja i štetočinstva ostaće za anale devijantnog političkog života u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz GI 21. maj su rekli da aktuelni pregovori oko novog mandatara i sastava nove vlade prevazilaze sve političke komedije decenijama unazad.

Kako su dodali, nikada u Crnoj Gori se nije sastala takva “promašena, opskurna i amaterska skupina političara”.

“Što god se oni dogovorili ili kako god prevarili jedni druge, Crnoj Gori nema napretka dok takva skaredna politika ne postane bespovratna prošlost. Zbog toga i predstojeći opštinski izbori moraju biti početak njihovog sveobuhvatnog poraza”, poručili su iz GI 21. maj.

