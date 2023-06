Potrebna jasna i stabilna većina

Podgorica, (MINA) – Vlada koju bi podržalo manje od tri petine poslanika ne bi mogla isporučiti konkretne i potrebne rezultate na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), smatraju Socijaldemokrate (SD).

Iz te partije su poručili da Crna Gora, nakon trogodišnje društveno-političke agonije, nema više vremena za eksperimente.

Oni su kazali da predstoji mnogo važnih zadataka koji moraju biti završeni, na nivou vlade i parlamenta.

“Zbog toga svaka vlada koja bi imala većinu manju od tropetinske, ne bi mogla isporučiti konkretne i potrebne rezultate na putu Crne Gore ka EU“, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz SD-a, taj broj je neophodan radi neophodnih imenovanja u Ustavnom sudu, sudskom savjetu, izbora vrhovnog državnog tužioca, što je uslov za nastavak evropskog puta Crne Gore.

„S druge strane, samo takva vlada bi mogla smanjiti tenzije koje su u posljednjih godinu-dvije dana na rekordnom nivou i vrlo često u javnosti možemo čitati o posljedicama njihove eskalacije“, ocijenili su iz SD-a.

Prema njihovim riječima, važno je da stabilna većina bude formirana na jedinstvenoj vrijednosnoj prozapadnoj platformi.

„Vidjeli smo kako izgledaju i kako završavaju vlade koje su formirane čisto da bi bile formirane, bez vrijednosne platforme koja je okupljala činioce te dvije vlade“, kazali su iz SD-a.

Oni su naveli da se, kako ne bi opet imali „apostolsku, ili izdajničku manjinski vladu“, mora voditi računa o ključnim principima – da je Crna Gora nezavisna, građanska država, da mora biti kredibilan NATO partner i da mora u potpunosti biti posvećena evropskom putu.

Nakon toga se, kako su istakli iz SD-a, mora postaviti jasna vizija Crne Gore u narednom periodu u svim oblastima, počev od ekonomije, socijale, zdravstva, obrazovanja.

“Samo vlada na takvim osnovama i vlada koja ima stabilnu, makar tropetinsku većinu, može voditi Crnu Goru putem napretka”, zaključili su iz SD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS