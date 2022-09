Popa: Crna Gora da bude fokusirana na reforme iz evropske agende

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da bude fokusirana na reforme iz evropske agende kako bi napredavala na putu ka Evropskoj uniji (EU), poručila je šefica Delegacije EU u Podgorici, Oana Kristina Popa.

Ona je na Tviteru /Twitter/ navela da su danas, u Delegaciji EU, sa ambasadorima država članica Unije koje imaju svoja predstavništva u Crnoj Gori, razmijenili mišljenja o trenutnim političkim dešavanjima sa liderom Demokrata Aleksom Bečićem.

“Crna Gora treba da bude fokusirana na reforme iz evropske agende da bi napredavala na putu ka EU”, rekla je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS