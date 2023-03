Podgorica, (MINA) – Svima je jasno da je politički egzibicionizam u Crnoj Gori kulminirao, a da parlamentarna većina na sve načine i dalje pokušava da nastavi sa neodgovornim i protivustavnim djelovanjem, saopštio je generalni sekretar Demokratske partije socijalista Aleksandar Bogdanović.

Američka Ambasada u Podgorici saopštila je da su Sjedinjene Američke Države zabrinute zbog nastojanja da se formira nova vlada u Crnoj Gori, rekonstruiše ona koja je izgubila mandat ili skrati mandat parlamentu na osnovu izmijenjenog Zakona o predsjedniku

Bogdanović je rekao da je “svima jasno da je politički egzibicionizam u Crnoj Gori kulminirao, a da “većina” na sve načine i dalje pokušava da nastavi sa neodgovornim i protivustavnim djelovanjem”.

“Neka zaborave na to. Idemo na parlamentarne izbore”, poručio je Bogdanović na Tviteru /Twitter/.

