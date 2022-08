Politički akteri da obezbijede podršku za imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) pozvala je sve političke aktere u Crnoj Gori da djeluju iznad partijskih interesa i obezbijede široku podršku za imenovanje članova Sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca, bez daljeg odlaganja.

To je na Tviteru /Twitter/ objavila šefica delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Popa je kazala da su Crnoj Gori potrebne nezavisne, nepristrasne, efikasne i kompetentne pravosudne institucije da bi napredovala na putu ka EU i da ne postoji način da se to zaobiđe.

“EU poziva sve političke aktere u Crnoj Gori da djeluju iznad partijskih interesa i obezbijede široku podršku za imenovanje članova Sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca, bez daljeg odlaganja”, napisala je Popa.

Ona je navela da ddustvo tih dugo očekivanih imenovanja ima zabrinjavajući uticaj na ukupno funkcionisanje pravosuđa u Crnoj Gori i u krajnjem na njegovu sposobnost da ostvaruje pravdu.

Kako je kazala, previše vremena se gubi na teme koje dijele društvo.

“Vrijeme je da se razlike ostave po strani i da se radi zajedno na jačanju vladavine prava”, istakla je Popa.

Popa je poručila da će EU nastaviti da čini sve što je u njenoj moći da pomogne Crnoj Gori i ubrza dinamiku njenog pridruživanja, u interesu crnogorskih građana i evropske budućnosti zemlje.

“Crna Gora treba da odlučno iskoristi ovaj trenutak i ostvari brze i konkretne rezultate”, zaključila je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS