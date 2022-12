Politička i nacionalna pozadina ataka na Kneževića više nego očigledna

Podgorica, (MINA) – Politička i nacionalna pozadina napada na predsjednika Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića i više je nego očigledna, smatraju u toj partiji.

“Nećemo dozvoliti da se jučerašnji bezočni i sramni napad na Kneževića pokuša u dijelu ekstremizovanih šovinističkih krugova izokrenuti, i u javnosti predstaviti kao da je predsjednik partije i Odbora za bezbjednost i odbranu inicijator bilo kakvog sukoba”, kazali su iz DNP-a.

Oni su rekli da je Ivan Gardašević, ničim izazvan, u društvu još dvojice ljudi otpočeo verbalno vrijeđanje i nepristojnu i agresivnu gestikulaciju prema Kneževiću, koji je sjedio u automobilu.

Kako su saopštili, Gardašević je pritom, na pitanje Kneževića zašto to radi, nastavio sa uvredama.

“Takođe je notorna laž da je Knežević bilo kome od pomenutih ljudi, koji su učestvovali u tom incidentu, uključujući i Gardaševića, psovao majku, kao što je laž i da je sve vrijeme incidenta, psujući, sjedio u automobilu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, DNP pita nadležne organe, ali i cjelokupnu javnost zašto je Knežević bio meta verbalnog napada, koji umalo nije prerastao u fizički, kad nikad u životu nije imao nikakav kontakt, poslovni, niti bilo koji drugi aranžman sa Gardaševićem.

“Odgovor je jednostavan: zato što je Knežević Srbin, i zato što je jedan od lidera DF-a. A ako svemu tome dodamo sinoćnju seriju prijetećih saopštenja nepotpisane grupe građana sa Cetinja, u kojima pozdravljaju i ohrabruju čin napada na Kneževića, politička i nacionalna pozadina ovog ataka je i više nego očigledna”, rekli su iz DNP-a.

Oni su saopštili da izgleda da je jedini problem što se Kneževićev vozač suprotstavio trojici ljudi, “koji su svaki na svoj način učestvovali u verbalnom napadu na Kneževića”, i pozvao policiju da interveniše.

“Izgleda da dio javnosti, koji bi najradije pokušao da linčuje lidera DNP-a, vjeruje da je njega dozvoljeno vrijeđati, maltretirati i fizički mu prijetiti, a da on i lica u njegovoj pratnji nemaju nikakvo pravo na samoodbranu”, rekli su iz DNP-a.

Oni su dodali da izgleda da pravo na samoodbranu ne bi trebalo da imaju ni poslanici DF-a Andrija Mandić, Milun Zogović, Slaven Radunović ni Jovan Vučurović, kojima ovih dana, takođe, pristižu prijeteće poruke sa pozivom na njihov linč.

“Nedavno je Knežević na konferenciji za medije jasno saopštio da se osjeća ugroženo, kao i da je prinuđen da se zajedno sa svojim članovima porodice brani od svih nasrtaja na njegov ljudski i fizički integritet. A tako će zasigurno nastaviti i u narednom periodu”, kazali su iz DNP-a.

Oni su poručili da neće dozvoliti da se napad na Kneževića pokuša predstaviti kao sukob sa svim građanima Cetinja.

“Knežević na Cetinju veliki broj iskrenih prijatelja, koji su mu i juče pružili snažnu podršku i koji nikad neće zbog šačice ekstremista targetirati čitav svoj grad”, saopštili su iz DNP-a.

Oni su kazali da se Knežević nikad neće ni povući pred bilo kojim vidom verbalnog i fizičkog nasrtaja na njega.

“To treba da znaju svi oni heroji sa lažnih profila, koji ovih dana pozivaju na Kneževićev linč i žele mu sve najgore”, rekli su iz DNP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS