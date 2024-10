Pokret Naprijed podnio prigovore povodom neregularnosti na podgoričkim izborima

Podgorica, (MINA) – Pokret Naprijed podnio je Izbornoj komisiji Glavnog grada prigovore povodom neregularnosti tokom izbora u Podgorici.

Iz tog pokreta su kazali da odbacuju, kako su naveli, medijske spekulacije i napade onih koji su 30 godina vladali Crnom Gorom, o navodnom učešću liste Pokreta Naprijed u bilo kakvom izbornom inženjeringu.

“Naša kampanja je bila pozitivna i temeljila se na poštovanju demokratskih procesa i volje građana, te ćemo nastaviti da se borimo za poštenje i poštovanje procedura u svakom koraku”, rekli su iz Pokreta Naprijed.

Navodi se da se jedan od prigovora odnosi na situaciju zbog koje je predsjednik Izborne komisije Glavnog grada podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika biračkog odbora.

Iz Pokreta Naprijed su istakli da će o svim prigovorima odlučivati Izborna komisija Glavnog grada i da vjeruju u pravednost i objektivnost u odlučivanju nadležnih organa.

“Ukoliko se donese odluka o ponovnom glasanju na bilo kojem biračkom mjestu, pozvaćemo sve birače da slobodno i bez ikakvih pritisaka bilo kojeg političkog subjekta izađu i glasaju isključivo po svojoj savjesti”, rekli su iz Pokreta Naprijed.

Oni su poručili da njihova misija ostaje i dalje nepromijenjena.

“Borimo se za Podgoricu po mjeri porodice, za grad koji će biti sigurno i dostojanstveno mjesto za život svakog građanina”, zaključili su iz Pokreta Naprijed.

