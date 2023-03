Podnijeli prijavu VDT-u zbog odluke Osnovnog državnog tužilaštva

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) podnio je danas Višem državnom tužilaštvu (VDT) pritužbu kojom zahtijevaju preispitivanje rješenja Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) o odbacivanju krivične prijave iz 2018. za falsifikovanja potpisa podrške predsedničkim kandidatima.

Iz te nevladine organizacije kazali su da su se obratili i rukovodiocu podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) i Tužilačkom savjetu (TS), sa zahtjevom za preispitivanje disciplinske odgovornosti tužioca u tom predmetu.

Zamjenica izvršnog direktora CDT-a Biljana Papović kazala je da pozivaju VDT da hitno pokrene odgovarajuće procedure provjere postupanja tužilaca o njihovom krivičnoj prijavi iz 2018. godine i da o ishodu obavijesti javnost.

“Na višem tužilaštvu je dodatna odgovornost budući da nam i danas, pet godina nakon ovih događaja, građani prijavljuju iste zloupotrebe”, rekla je Papović.

Ona je kazala da od ishoda ovog procesa može umnogome zavisiti ponašanje tužilaštva u procesu koje se pokreće za sadašnje zloupotrebe.

Kako je Papović saopštila, CDT poziva ODT i TS da u najkraćem roku preispitaju odgovornosti tužilaca koji su radili u ovom predmetu.

“Imajući u vidu da je Zakonom o državnom tužilaštvu predviđen teži disciplinski prekršaj ukoliko tužilac bez opravdanog razloga ne postupa u predmetima u zakonom propisanim rokovima, a usled toga nastupi zastarjelost”, dodala je Papović.

Ona je kazala da je osnov za podnošenje tih pritužbi u formalnoj potvrdi o odbacivanju krivične prijave, koju su pet godina nakon njenog upućivanja dobili iz tužilaštva.

Kako je Papović navela, u toj prijavi se kaže da ta institucija od juna 2018. nije preduzimala procesne radnje u ovom slučaju, zbog čega je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja.

“U obrazloženju za odbacivanje krivične prijave jasno se navodi da su grafolozi utvrdili da potpisi građana koji su se obratili CDT-u i u čije je ime podnijeta prijava nijesu autentični”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, krivična prijava je ipak odbačena jer je “nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja”.

Papović je podsjetila da su u kampanji za predsjedničke izbore 2018. posredovali u zaštiti prava skoro 800 građana čiji su potpisi falsifikovani, a lični podaci zloupotrebljeni.

“Takođe smo tužilaštvu predali prvu prijavu u ime 54 građana čiji su potpisi falsifikovani u ovom izbornom ciklusu”, rekla je Papović.

