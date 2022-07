Počeo sastanak Abazovića i Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Sastanak premijera Dritana Abazovića i predsjednika države Mila Đukanovića počeo je u zgradi Predsjedništva, oko 15 sati i 30 minuta.

Abazović je u ponedjeljak kazao da će prije potpisivanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) biti obavljene dodatne konsultacije.

On je ponovio da je njegov predlog da, do momenta potpisivanja Temeljnog ugovora, svako može da dostavi svoje mišljenje.

„Ja sam se obavezao da ću otvoriti široke konsultacije. Da ću prve konsultacije obaviti sa predsjednikom države u toku današnjeg dana ili eventualno sjutra, u zavisnosti agende“, rekao je Abazović.

Vlada je 8. jula usvojila Temeljni ugovor o uređenju odnosa sa SPC, nakon čega su Socijaldemokratska partija i Demokratska partija socijalista najavile povlačenje podrške Vladi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS