Pirc Musar: Crna Gora predvodnica u integracijama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je predvodnica u integracijama i Slovenija će joj pružiti podršku do kraja puta koji vodi u Evropsku uniju (EU), kazala je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem.

Pirc Musar je, kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, kazala da se nada da će Crna Gora biti “lokomotiva”, koja će povući zemlje Zapadnog Balkana.

„Crna Gora je predvodnica u integracijama, a Vaša Vlada je ubrzala voz ka EU”, kazala je Pirc Musar.

Kako je rekla, o značaju članstva možda najbolje govori iskustvo Slovenije.

“Otkada smo smo postali dio EU, prije 20 godina, BDP po glavi stanovnika je praktično dupliran“, poručila je Pirc Musar.

Spajić je istakao da je značajna podrška iz Slovenije, naročito u ključnim momentima, kakav je upravo rad na ispunjavanju privremenih mjerila da bi se dobio IBAR već u junu.

Navodi se da je, u kontekstu reformi u poglavljima 23 i 24, istaknuta važnost dobre saradnja Vlade i Skupštine.

„Vladavina prava je počela da dostiže nivo, na kom se očekuje da funkcioniše”, rekao je Spajić.

On je podsjtio da dugo vremena nijesu u punom kapacitetu radile ključne institucije u tužilaštvu i sudstvu.

“Postavljanje profesionalaca na vitalnim pozicijama od najvećeg je značaja, a usvajanje Zakona protiv pranja novca i finansiranja terorizma označilo je rez u odnosu na neke negativne prakse iz prošlosti“, poručio je Spajić.

U saopštenju se navodi da je tokom sastanka bilo riječi o velikom i neiskorišćenom prostoru za jačanje ekonomske saradnje dvije države, a u tom smislu je Pirc Musar stigla u posjetu sa privrednom delegacijom.

“U razgovoru je apostrofirana važnost da se povrati povjerenje investitora u pravosudni sistem, kao osnov za dolazak kredibilnih kompanija”, kaže se u saopštenju.

Spajić je, kako se dodaje, prezentovao više reformi, koje za cilj imaju upravo uklanjanje biznis barijera.

“Zaključeno je da je borba protiv hibridnih ratova izrazito važna, tako da je skoro otvaranje Centra za za borbu protiv sajber kriminala, izuzetno važno za regionalnu sigurnost na tom planu”, naveli su iz Spajićevog kabineta.

