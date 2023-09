Picula: Vučiću ne odgovara evropska Crna Gora, ali Hrvatskoj ona treba

Podgorica, (MINA) – Nezavisna i evropska Crna Gora ne odgovara predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovim interesima, dok Hrvatska ima nacionalni interes da proevropski orijentisana Crna Gora nastavi svoj put, ocijenio je poslanik Evropskog parlamenta (EP) Tonino Picula.

On je za N1 Hrvatska kazao da je u ispitivanjima javnog mnjenja vidljivo da oko 75 do 80 odsto građana želi Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU).

„U interesu vladajućih je ispuniti želje tolike većine građana“, rekao je Picula, koji je izvjestilac EP za Crnu Goru.

Prema njegovim riječima, svi računaju da će Crna Gora, kao članica NATO saveza, nastaviti evropskim putem.

„Svako odstupanje bi bilo dodatno opterećenje samim pregovorima. Hrvatska ima nacionalni interes da proevropski orijentisana Crna Gora nastavi svoj put“, naveo je Picula.

On je ocijenio da u Crnoj Gori, ali i izvan nje, ima onih koji to ne žele i imaju drugačije interese.

„Vučić javno iskazuje negodovanje crnogorskim evropskim putem“, kazao je Picula.

Prema njegovim riječima, nezavisna i evropska Crna Gora ne odgovara Vučiću i njegovim interesima.

„Vidjećemo šta će donijeti razvoj situacije, ali izrazili smo želju da do 2030. budu zaključeni svi postojeći pregovori”, naveo je Picula.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je jako blizu formiranje vlasti, zbog čega želi da ojača prijateljske i partnerske odnose sa Hrvatskom, jedinom susjednom državom koja je članica EU.

“Njihov evropski put najviše zavisi od toga šta će se u Crnoj Gori događati“, rekao je Picula.

On smatra da posljednjih godina zbog unutrašnjih političkih previranja nije bilo napretka.

„Ali ove godine je kompletirala političku arhitekturu, pa je na činiocima u Crnoj Gori da što prije formiraju novu Vladu, koja bi pokrenula pregovore sa EU, ali i put prema boljitku svojih građana”, naveo je Picula.

Kako je dodao, pitanje je hoće li ta nova formirana Vlada ponavljati greške prethodnih, ili će se oporaviti.

„Ako se sve posloži u tom pozitivnom smjeru, mogli bismo ponovno govoriti ono što se zaboravilo, da Crna Gora predvodi politiku proširenja na Zapadnom Balkanu”, rekao je Picula.

On je kazao da bi volio da nova Vlada izbjegne sva ona unutrašnja sukobljavanja, koja su karakterisala sve vlade nakon 30. avgusta 2020.

„Od onda se radilo o koalicijama unutar koalicije. Da li Crnu Goru nakon formiranja vlade čeka neka vrsta tvrde kohabitacije, ostaje za vidjeti”, rekao je Picula.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS