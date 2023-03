PES: Građani imaju priliku da zaokruže proces demokratskih promjena

Podgorica, (MINA) – Građani će u drugom krugu predsjedničkih izbora, u nedjelju, imati priliku da glasaju za kandidata Pokreta Evropa sad (PES) Jakova Milatovića i time zaokruže proces neophodnih demokratskih promjena, poručili su iz PES.

Iz te stranke su ocijenili da će 2. april biti istorijski dan za Crnu Goru.

“Građani će imati neponovljivu i jedinstvenu priliku da glasaju za predsjedničkog kandidata Jakova Milatovića i time zaokruže proces neophodnih demokratskih promjena, te tako omoguće dugo iščekivan društveni napredak”, navodi se u saopštenju.

Iz PES su kazali da, nakon podrške velikog broja političkih subjekata, relevantnih i kredibilnih organizacija, intelektualaca i slobodnih građana, nemaju dilemu da će Crna Gora ubjedljivom većinom izglasati novog predsjednika, koji će predstavljati sve građane.

Kako su rekli, glavni reprezent politike prošlosti, podjela, nepravde, korupcije i kriminala, i lošeg ekonomskog upravljanja, za dva dana nepovratno većinskom voljom građana odlazi u prošlost.

“Zato pozivamo sve građane koji žele drugačiju, pravedniju i uspješniju Crnu Goru da glasaju za Jakova Milatovića, koji će bez sumnje imati jednak odnos prema svim građanima Crne Gore i biti predstavnik za ponos naše zemlje u međunarodnim okvirima”, poručili su iz PES.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS