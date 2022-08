Pejović: Temeljni ugovor niko i nikad neće poništiti

Podgorica, (MINA) – Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) je ozbiljna stvar koju niko i nikad neće poništiti, jer Demokratska Crna Gora to neće dozvoliti, poručio je odbornik te stranke u Skupštini opštine Golubovci, Novica Pejović.

On je to kazao reagujući na navode Socijalističke narodne partije (SNP) da su Demokrate spremne da pogaze i Temeljni ugovor i svaku svetinju, samo da bi došle do fotelja.

“DPS-ov SNP pokušava da stavi znak jednakosti između sebe i Temeljnog ugovora. To je isto kao da Joković stavi znak jednakosti između sebe i Iva Andrića. Pola naroda bi popadalo od smijeha”, naveo je Pejović u reagovanju.

Kako je ocijenio, SNP pokušava da zajedno sa svojim tajnim saveznicima zamijeni teze.

“Da šibicari, da podmeće, da izmišlja. Jer se drže za DPS fotelje. Jer pokušavaju na sve načine da ostanu tu gdje jesu. Iako su tu došli na podmukao način”, rekao je Pejović.

Pejović je poručio SNP-u da shvate da nijesu oni Temeljni ugovor.

“Vi ste samo političari sa greškom. Ozbiljnom greškom. A, Temeljni ugovor je ozbiljna stvar koju niko i nikad poništiti neće, jer to nećemo dozvoliti. Mi smo hrabri i ozbiljni ljudi”, zaključio je Pejović.

