Partije koje su preuzele vlast 2020. odgovorne za katastrofalnu situaciju

Podgorica, (MINA) – Partije koje su preuzele vlast 2020. godine odgovorne su za katastrofalnu ekonomsku situaciju i činjenicu da država nema novca za vitalne potrebe, kao što je javno zdravstvo i prosvjeta, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Sekulić.

On je kazao da se, kao posljedica populizma i neodgovornosti tih partija, došlo do faze da u vrijeme najvećih zdravstvenih izazova i epidemijske krize, zdravlje građana zavisi od zaduživanja države.

Prema riječima Sekulića, slično je sa prosvjetom i drugim resorima.

On je naveo da se zdravstveni sistem raspada i da nema osnovnih sredstava i uslova za liječenje.

Sekulić je rekao da u takvim okolnostima niko i ne pomišlja na kapitalna ulaganja koja su, kako je ocijenio, za vrijeme ove vlade bila zaustavljena i blokirana.

„Za katastrofalnu ekonomsku situaciju i činjenicu da država nema novca za vitalne potrebe kao što je javno zdravstvo i prosvjeta odgovorne su partije koje su preuzele vlast 2020. godine“, smatra Sekulić.

Za dvije godine, kako je kazao, potpuno je nestala izgradnja infrastrukture u dijelu obrazovanja i zdravstva.

Prema riječima Sekulića, osim škole u Tološima, koja predstavlja donaciju obrazovnom sistemu Crne Gore, nema novih objekata, a postojeći su kadrovsko i stručno razoreni.

„U sektoru zdravstva od najava novih bolničkih centara, danas nemamo ni jedan“, kaže se u saopštenju.

Kako je naveo Sekulić, Pljevlja su već dvije godine bez projekta, isto kao najavljena bolnica u Podgorici.

„Dritan Abazović se hvali ulaganjem u bolnicu u Bijelom Polju, a ne kaže da se 1,5 miliona EUR za nabavku opreme odnosi na sredstva iz Nacionalnog koordinacionog tijela, kojeg su on i njegovi “oslobodioci” zdušno napadali dok su bili u opoziciju“, navodi se u saopštenju.

Sekulić je rekao da je jasno da je budžet za ovu godinu bio izraz populizma.

„Nažalost, taj perfidan način sticanja političke podrške koštao nas je razaranja ekonomskog sistema Crne Gore, enormnog zaduživanja i apsolutnog zastoja razvoja države“, kazao je Sekulić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS