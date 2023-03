Partija crnogorskih Muslimana podržaće Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Partija crnogorskih Muslimana (PCM) na predsjedničkim izborima podržaće dosadašnjeg predsjednika države Mila Đukanovića, saopšteno je iz te stranke.

Predsjednik PCM-a Hazbija Skenderović rekao je da crnogorski Muslimani kao nacionalna zajednica baštine proevropske i NATO integracije i građansku Crnu Goru jednakih mogućnosti za sve bez obzira na nacionalnu, političku, vjersku i drugu pripadnost.

On je rekao da u Partiji crnogorskih Muslimana smatraju da je potrebno da Crna Gora ponovo krene zacrtanim evropskim putem.

“Iako su nacionalni Muslimani u prethodnom dvodecenijskom periodu uvijek bili u drugom redu kada su u pitanju angažovanja u institucijama sistema, a posebno u posljednje dvije godine, vjerujemo da će doći vrijeme da se i mi nešto pitamo”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, vjeruju i da će doći vrijeme da budu uvaženi u jedinoj državi koju imaju, a sve u cilju ekonomskog prosperiteta, kao i dobrobiti svih građana Crne Gore , za njen multietnički i multikonfesionalni sklad.

