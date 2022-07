Parlamentarci da preuzmu vodeću ulogu u zaštiti prava žena izbjeglica

Podgorica, (MINA) – Parlamentarci treba da preuzmu vodeću ulogu u primjeni zakona kako bi se zaštitila prava žena izbjeglica, poručeno je na inauguracionoj sjednici povodom osnivanja Ženskog parlamentarnog foruma Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM).

Kako je saopšteno iz Skupštine Crne Gore, sjednici u parlamentu Portugala prisustvovale su članice crnogorske delegacije Jovanka Bogavac i Milosava Paunović, na poziv generalnog sekretara PAM-a, Serđa Pjacija.

Šefica portugalske delegacije u PAM-u, Žoana Lima podsjetila je da, uprkos tome što je rodna ravnopravnost naširoko prepoznata kao ključan faktor za postizanje tolerantnih društava i održivog razvoja, rodne nejednakosti i dalje postoje u većini djelova svijeta, uključujući Euro-Mediteranski i Zalivski region.

Lima je izrazila uvjerenje da poslanici i poslanice imaju ključnu ulogu u odlučivanju o načinima povećanja učešća i zastupljenosti, kao i osnaživanju žena na svim nivoima društva.

Predsjednik Parlamentarne skupštine Mediterana Đenaro Miljore, naglasio je potrebu za neuporedivo snažnijim koracima koji vode do rodne ravnopravnosti.

Đenaro je naglasio da će Ženski parlamentarni forum služiti kao jedinstvena platforma PAM-a posvećena za diskusiju o politikama i zakonima koji se mogu uspostaviti, kako bi se osigurala regionalna parlamentarna strategija za promovisanje nastavka rodne ravnopravnosti i rješavanje iznenadnih razvoja događaja.

Ministarka za parlamentarne poslove u kabinetu premijera Vlade Portugala, Ana Katarina Mendeš rekla je da Portugal trenutno ima 34,2 odsto poslanica u parlamentu.

Ona je dodala da su žene “najranjivije” u situacijama sukoba, navodeći kao primjer agresiju Rusije na Ukrajinu i sukobe u širem okruženju, poput Jemena i Etiopije.

“Potreban je novi pristup politici migracija, posebno u borbi protiv mreža trgovaca ljudima” rekla je Mendeš.

Generalni sekretar PAM-a Serđo Pjaci istakao je da se od svog osnivanja PAM bavi rodnim pitanjima, kao i da je rodna ravnopravnost uvjek bila prioritet u okviru svog Stalnog odbora za ljudska prava i dijalog među civilizacijama.

“Na čelu predsjedništva Ženskog parlamentarnog foruma izabrana je Žoana Lima, šefica Delegacije Parlamenta Republike Portugal u PAM-u, zajedno sa poslanicom Parlamenta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Mariamom Majed Bin Tenejom i poslanicom Parlamenta Alžira Fatmom Zohrom Abdiom”, dodao je Pjaci.

Članica italijanske delegacije u PAM-u, Jana Kjara Em kazala je da je, usljed rata u Siriji, blizu dva miliona žena izbjeglo u Tursku i Liban, dodajući da je brutalna agresija Rusije nad Ukrajinom primorala blizu sedam miliona žena i djece da napuste svoje domove, izlažući se nasilju i kršenju osnovnih ljudskih prava.

“U tom pravcu, parlamentarci treba da preuzmu vodeću ulogu u primjeni koherentnih zakona kako bi se zaštitila prava žena izbjeglica”, navela je Kjara Em.

Kako je saopšteno iz Skupštine, na skupu je poručeno kako je važno razmotriti ljudska prava svakog migranata, bez obzira na zemlju porijekla i razloge koji su ih naveli da pobjegnu.

“Ključni nalazi debate su potreba za boljom politikom integracije za izbjeglice i tražioce azila, posebno u pogledu njihovog pristupa tržištu rada, sticanju jezičkih vještina i njihovog obrazovanja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Ženski parlamentarni forum biti važan prostor za razmjenu dobrih zakonskih rješenja i najboljih praksi među članicama PAM-a, posebno u pogledu nediskriminacije i borbe protiv trgovine ljudima.

Poslanica Milosava Paunović je pročitala pismo predsjednice Skupštine Crne Gore Danijele Đurović, koja je kazala da Forum predstavlja veoma značajan pokazatelj demokratskih procesa i univerzalnih vrijednosti za koje se mediteranska porodica zajednički zalaže.

“Kao ženi koja je nakon 20 godina izabrana na čelo crnogorskog parlamenta, predstavlja mi izuzetnu čast da povodom osnivanja Ženskog parlamentarnog foruma PAM-a, iskažem otvorenu radost zbog postojanja ovakvog formata koji direktno podstiče emancipaciju žena i stvara praktičnu potrebu da žene budu neodvojivi i u najvećoj mjeri intregralni dio političkih, poslovnih i društvenih procesa u našem regionu i šire”, rekla je Đurović.

Ona je kazala da je raduje to što je PAM, koji se od svog osnivanja bavi rodnim pitanjima i povećanju broju žena u političkom životu osnovao ovaj Forum koji je potvrda razumijevanja potrebe da se ponudi prostor za debatu o svim preprekama sa kojima se suočavaju žene u savremenim društvima.

Đurović je podsjetila da je Skupština Crne Gore u prvom kvartalu prošle godine osnovala Ženski klub, koji čine poslanice svih političkih partija zastupljenih u parlamentu.

“Ženski klub, koji je veoma aktivan, predstavlja zajednički, nadstranački politički aktivizam, koji šalje snažnu poruku jedinstvene i ženske solidarnosti i koji nedvosmisleno ima jasnu namjeru da obezbijedi značajne i vidljive rezultate na polju rodne ravnopravnosti i istih šansi za sve nas“, navodi se u pismu Đurović.

Predsjednik parlamenta Portugala Augusto Santos Silva naveo je da inicijative koje osnažuju žensku populaciju, osnažuju i mušku populaciju.

On je izrazio uvjerenje da će Forum direktno doprinijeti učvršćivanju pozicija žena u društvu čime se jača međusobno razumijevanje, tolerancija i ujedno čini da progres naših zajednica bude dinamičniji i zdraviji.

Sagovornici su saglasni da su glavni ciljevi Ženskog parlamentarnog foruma PAM-a postizanje znatno većeg nivoa rodne ravnopravnosti, promovisanje ženskih prava kao osnovnih ljudskih prava.

“Neophodno je povećanje zastupljenosti žena u političkom životu i promocija važnosti obrazovanja za djevojčice, sa akcentom na aktuelna ratna dešavanja i pandemiju koronavirusa”, kaže se u saopštenju.

