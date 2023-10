Otvoren Konzulat Crne Gore u Japanu

Podgorica, (MNA) – Crna Gora je otvorila Konzulat u Inuiami u Japanu, na čelu sa počasnim konzulom Seigom Hanjiem, japanskim privrednikom i predsjednikom Odbora direktora kompanije Daido Metal, kazali su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Generalni sekretar MVP-a Mileta Radovanić je, na otvaranju Konzulata, rekao da su dvije države, iako geografski udaljene, bliske i čvrsto povezane kroz promociju zajedničkih vrijednosti, multilateralizma i vizije globalnog mira i sigurnosti.

Radovanić je istakao da će Konzulat na čelu sa Hanjiem aktivno učestvovati u daljem unapređenju saradnje i intenziviranju kontakata na svim poljima, kao i jačanju prijateljskih bilateralnih odnosa između Crne Gore i Japana.

Kako se navodi, Radovanić je ukazao na kvalitet ekonomskih odnosa između dvije zemlje i značajan potencijal za njihovo produbljivanje, čemu posebno doprinosi uspješno poslovanje kompanije Daido metal.

„Crna Gora, takođe, veoma cijeni razvojnu pomoć Japana, ostvarenu kroz programe Japanske agnecije za međunarodnu saradnju, kao i POPOS projekte“, naglasio je Radovanić.

On je dodao da pomoć te zemlje nije izostala ni u najtežim trenucima pandemije koronavirusa, kada je Vlada Japana obezbijedila preko 800 hiljada EUR za jačanje zdravstvenog sistema Crne Gore.

Hanji je, kako je saopšteno iz MVP-a, kazao da mu pričinjava izuzetnu čast sto će, u predstojećem periodu, imati priliku da intezivno radi na dodatnom snaženju odnosa između dvije zemlje u brojnim oblastima.

“Kao i da promoviše Crnu Goru među istaknutim investitorima u Japanu, u cilju širenja ekonomske saradnje”, dodaje se u saopštenju.

Hanji je ocijenio da je Crna Gora zemlja sa značajnim investicionim potencijalom i da će za promociju iskoristiti i svoja pozitivna iskustva poslovanja u Crnoj Gori.

“Tokom ceremonije je saopšteno da otvaranje konzulata na čelu sa počasnim konzulom predstavlja odraz obostrane posvećenosti daljem pospješivanju ekonomske saradnje, uz kontinuirano unapređivanje sveukupnih bilateralnih odnosa”, rekli su iz MVP-a.

