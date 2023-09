Odluka o Danu opštine Pljevlja neustavna

Podgorica, (MINA) – Odluka o promjeni Dana opštine Pljevlja neustavna je, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Odbornici Skupštine opštine Pljevlja podržali su izmjene Statuta kojima se mijenja dan opštine.

Dan opštine Pljevlja do sada se proslavljao 20. novembra, a izmjenama je predviđeno da od sada to bude 27. oktobra, kada se proslavlja i vjerski praznik Sveta Petka.

“Odluka Skupštine opštine Pljevlja da se dan oslobođenja od fašista, 20. novembar, koji ova opština decenijama slavi, ukine, a Sveta Petka, vjerski praznik Srpske pravoslavne crkve (SPC), proglasi Danom opštine, predstavlja brutalno poništavanje antifašističkih vrijednosti i ugrožavanje sekularnosti države”, naveli su iz DPS-a.

Kako su kazali, odluka odbornika Demokrata, da podrže promjenu datuma opštinskog praznika, “potpuno razotkriva tu stranku kao antigrađansku, nacionalističku i apsolutno potčinjenu Andriji Mandiću i njegovoj stranci”.

Iz DPS-a su ocijenili da su “Bečićeve Demokrate danas pokazale da nemaju ni principe, ni politiku, ni ideologiju, već su slijepi sljedbenici Demokratskog fronta.”

“Odluka da se praznik jedne vjerske zajednice proglasi za praznik svih građana Pljevalja, je neustavan čin i predstavlja provokaciju građanskog sklada i suživota, i zato ćemo tražiti od Ustavnog suda da ispita ustavnost ovakve odluke”, zaključili su iz DPS-a.

