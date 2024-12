Odbornici Preokreta će glasati protiv najavljene nove vlasti

Podgorica, (MINA) – Odbornici Preokreta će u gradskom parlamentu glasati protiv najavljene nove vlasti u Podgorici, jer ona proističe iz partitokratije, poručili su iz tog političkog pokreta.

Iz Preokreta su kazali da je najavljena nova-stara vlast u Podgorici nastavak ranijeg političkog dogovora u kome će se odsustvo rezultata pravdati samo parolom “da budu ovi, da ne dođu oni”.

Kako su naveli, jedina promjena u sastavu novog parlamenta je to što je u njemu sada Preokret, za početak kao protestni glas u službi interesa i inicijativa građana.

„Preokret će u gradskom parlamentu glasati protiv takve vlasti, jer ona proističe i uvire u partitokratiju i građani Glavnog grada nemaju mnogo razloga da očekuju da će lokalna samouprava postati prvo funkcionalna, a potom i na korist razvoja Podgorice“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da većinu čine oni konstituetni koji su na državnom nivou ucrtali inovirani Prostorno-urbanistički plan (PUP) na korist investitora, ne pitajući lokalnu samoupravu.

Iz Preokreta su kazali da su političke korporacije pronašle svoj dil.

„I svako saučestvovanje u tom procesu ne bi mijenjalo nikakav rezultat, osim što bi se tako davao alibi za nastavak partijskog porobljavanja grada i države od strane onih koji ne daju niti jednu naznaku da će odustati od tog nauma“, rekli su iz Preokreta.

Kako su kazali, Preokret će, u skladu sa predizbornim obećanjima, biti fokusiran na snaženje rada mjesnih zajednica, lokalnih inicijativa i referenduma, kao i na podršku građanima za pokretanje instrumenata direktne demokratije.

„Bićemo usmjereni ka savezništvu sa građanima koje ima za cilj demontažu partitokratije, za početak iz lokalnog podgoričkog parlamenta. To je preduslov kako za kvalitetniju javnu upravu, tako i za život građana i konačno stvaranje pretpostvki da ljudi budu vrednovani prema svojim kvalitetima i sposobnostima“, poručili su iz Preokreta.

