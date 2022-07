Ocjenjuju ustavnost izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud Crne Gore danas bi trebalo da raspravlja i ocijeni ustavnost izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da lokalni izbori u Podgorici i 13 opština budu raspisani istoga dana, najkasnije do 30. oktobra.

Poslanici crnogorskog parlamenta u dva navrata su usvajali ove izmjene zakona, podsjeća Pobjeda.

Prvi put 5. maja, ali ih je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.

Četiri dana nakon toga, u Skupštini su ponovo usvojene dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, pa je taj zakon predsjednik države shodno ustavnim odredbama potpisao.

Shodno odredbama ovog zakona, Đukanović je izbore koji su bili zakazani za jun u Podgorici, opštini u okviru Glavnog grada – Golubovcima, kao i u Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožajama, Šavniku, Danilovgradu, Baru, Bijelom Polju, Kolašinu i Žabljaku, Tivtu i Budvi, odgodio za 23. oktobar.

Centar za demokratsku tranziciju podnio je 11. maja, Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi koje se tiču odlaganja lokalnih izbora.

Oni smatraju da izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi nijesu usklađene sa drugim zakonima u pravnom sistemu Crne Gore, a naročito je važna neusklađenost sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika koji predstavlja zakon više pravne snage.

Promjene su, kako se ocjenjuje, pored neusklađenosti sa zakonima, u suprotnosti i sa članom 91 Ustava Crne Gore kojim se reguliše hijerarhija pravnih akata, odnosno precizira koji se akti usvajaju kvalifikovanim većinama.

