Objezbjeđivanje funkcionalnog Ustavnog suda od vitalnog značaja

Podgorica, (MINA) – Izmjene Zakona o predsjedniku Crne Gore potencijalno se dotiču ustavnih pitanja, što ukazuje na značaj obezbjeđivanja funkcionalnog Ustavnog suda, ocijenila je ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva u Podgorici Karen Medoks.

Skupština je usvojila u utorak izmjene Zakona o predsjedniku, kojima je predviđeno da će se, ukoliko predsjednik države ne predloži mandatara za sastav vlade, mandatarom smatrati kandidat koji ima jasnu podršku većine poslanika.

Medoks je kazala da se taj Zakon potencijalno dotiče ustavnih pitanja.

“Ova situacija naglašava od kakvog je vitalnog značaja da se obezbijedi funkcionalan Ustavni sud u Crnoj Gori”, navela je Medoks na Tviteru /Twitter/.

Ona je pozvala Vladu i ostale da se uzdrže od koraka koji izazivaju dalje podjele.

“I da, umjesto toga, ulože dodatne napore u promovisanje dijaloga i zajednički povedu državu naprijed”, dodala je Medoks.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS