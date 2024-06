Nikolić: Spajić ponovo pokazuje nepoštovanje nadzorne uloge parlamenta

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić ponovo pokazuje neodgovoran odnos, nepoštovanjem nadzorne uloge parlamenta, ocijenio je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

Nikolić je to kazao povodom Spajićevog otkazivanja dolaska na današnji premijerkski sat.

“Ovo je četvrti ili peti put da predsjednik Vlade pokazuje neodgovoran odnos u pogledu nepoštovanja nadzorne uloge parlamenta, i djeluje tragikomično da ti ljudi imaju neku odgovornost u ovoj zemlji”, istakao je Nikolić u obraćanju na mreži X.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS