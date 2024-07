Nikolić: Pregovori o zajedničkom nastupu konstituenata Vlade u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) plaši se podgoričkih izbora, ocijenio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić, navodeći da su u toku pregovori oko zajedničkog nastupa svih konstituenata Vlade na lokalnim izborima u Glavnom gradu.

Nikolić je na platformi X naveo da se želi prikriti činjenica da je PES sa 33 odsto na parlamentarnim izborima u ovom trenutku u Podgorici na 16,8 odsto.

“Koliki je strah od podgoričkih izbora u PES-u, najbolje svjedoči činjenica da su u toku pregovori oko zajedničkog nastupa na jednoj listi svih konstituenata Vlade”, kazao je Nikolić.

On je poručio da je uzalud trud i da se strmoglavi pad, koji je nastao jer su građani prozreli laži, obmane i prevare, ne može zaustaviti.

“Promjene kreću iz Podgorice”, zaključio je Nikolić.

