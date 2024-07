Nikolić: Poziv SDT-a Vukoviću nastavak političkog progona

Podgorica, (MINA) – Poziv Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) na saslušanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Ivana Vukovića nastavak je političkog progona i zloupotrebe tužilaštva za korist i potrebe aktuelne parlamentarne većine, smatraju u DPS-u.

Portparol DPS-a Miloš Nikolić u saopštenju je naveo da je poziv na saslušanje zaveden na dan rasprave kada je Klub poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore do kraja razobličio selektivnost “skaj tužioca Vladimira Novovića i njegovog kuma Milorada Markovića”.

On je kazao da je, nakon što su tokom skupštinske rasprave dobili i zvaničnu potvrdu navoda da je ovo političko tužilaštvo i da je vrhovni državni tužilac (VDT) izabran u Vladi, a ne u Skupštini, uslijedio “siledžijski, sirov i nepametan” odgovor SDT-a.

“Kumovima Novoviću i Markoviću, koji su umislili da su vrhovni autoriteti u Crnoj Gori i gospodari života i smrti poručujemo da pokušaje zastrašivanja mogu okačiti mačku o rep i da im uzalud upotreba represivnog aparata jer ideju DPS ne mogu uhapsiti”, rekao je Nikolić.

Kako je kazao, ideja DPS-a je ideja koju građani Crne Gore dominantno podržavaju zbog čega, sa više od 26 odsto podrške i kontinuiranim rastom rejtinga i dalje ostaju najjača politička partija u državi.

“I to je ideja koja će dovesti do pobjede evropsku i građansku politiku u našoj zemlji”, istakao je Nikolić.

On je kazao da će se tada, a taj dan dolazi brzo, otvoriti i pitanja svih zloupotreba i nepočinstava koja su oslobodioci počinili.

“A doći će i vrijeme preispitivanja odgovornosti za selektivno postupanje tužilaštva na čijem je, suštinski, čelu Vladimir Novović”, zaključio je Nikolić.

