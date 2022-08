Nikolić: Naredni izbori dan D za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Naredni izbori biće dan D za Crnu Goru i dalji kurs njenog razvoja, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić, navodeći da to potvrđuju i komentari na autorski tekst predsjednika te stranke Mila Đukanovića.

Prema riječima Nikolića, jučerašnji autorski tekst Đukanovića izazvao je buru komentara sa različitih političkih i medijskih adresa.

„Nizali su se komentari perjanica iz pokreta Evropa sad, pojedinaca iz Građanskog pokreta (GP) URA, jurišnika Bratislava Stojiljkovića sa raznih medijskih ispostava BIA koji se protežu od Borbe do Adrie“, naveo je Nikolić.

Briljirali su, kako je kazao, i brojni pojedinci i bivši konstituenti iz nekadašnje koalicije “Za budućnost Crne Gore”.

„Ono što je ipak bilo najtužnije jeste zaključak koji se jasno nametao da je Jole Vučurović zvučao gotovo kao portparol svih pomenutih struktura zajedno. Jer sadržina, vokabular ali i domet političke pameti svih navedenih, gotovo da se nije razlikovao“, rekao je Nikolić.

Zbog toga su, smatra on, i poruke iz teksta Đukanovića još značajnije.

„Sve što živimo danas i svi izazovi sa kojima se suočavamo uzrokovani su rezultatom izbora 30. avgusta“, istakao je Nikolić.

Kako je naveo, DPS je i prije tih izbora jasno upozoravao javnost da je glas za GP URA glas za Demokratski front, i da suštinske razlike u politici između te dvije strukture nema, bez obzira što su jedni tvrdi unionisti a drugi deklarativni suverenisti.

Prema riječima Nikolića, prethodne dvije godine, sa posebnim akcentom na posljednje događaje, jasno su potvrdile ispravnost takvog stanovišta.

„Pa ipak, ako smo kao društvo jednom dozvolili da budemo zavedeni zelenom politikom malog Napoleona, drugi put na to nemamo pravo. U sedmicama ili mjesecima pred nama slijede nam vanredni parlamentarni izbori na kojima nemamo pravo na grešku“, poručio je Nikolić.

On smatra da suverenistički blok, bez obzira na modalitet nastupa mora pokazati jasnu koheziju i efikasnu saradnju a građani moraju shvatiti da je sudbina Crne Gore u njihovim rukama i da pobjedu neće donijeti niko – sem oni sami.

„Sa druge strane političkog spektra razlike gotovo da nema – i jučerašnje reakcije su to još jednom dokazale“, rekao je Nikolić.

Zbog toga će, istakao je on, naredni izbori bit dan D za Crnu Goru i dalji kurs njenog razvoja.

„I samo svi zajedno toga dana možemo odbraniti temeljne vrijednosti od kojih mora biti satkana budućnost Crne Gore kao moderne, evropske, sekularne, antifašističke države i punopravne članice Evropske unije“, zaključuje se u saopštenju Nikolića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS