Nikolić: Milatoviću važnija naklonost Beograda od upozorenja EU i NATO-a

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović ostavlja utisak da mu je više stalo do naklonosti Beograda nego do upozorenja iz Brisela i Vašingtona o tome sa kim nije moguće raditi na učvršćivanju evropske i evroatlanske budućnosti Crne Gore, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je, u autorskom tekstu, naveo da u Crnoj Gori gotovo postoji konsenzus oko toga da je za bolji i kvalitetniji život, presudno da država što prije postane članica EU.

“Ako se još uzme u obzir da je učlanjenje Crne Gore u EU naš najvažniji državno-politički prioritet, onda se valjda podrazumijeva da će pitanje uzajamne odgovornosti u odnosima sa Unijom, biti polazna osnova prilikom formiranja vlade, koja je glavni izvođač radova na putu pridruživanja EU“, istakao je Nikolić.

On je kazao da starosjedioci u EU imaju pravo da zahtijevaju od Crne Gore da ispuni određene zadatke i standarde koji važe u toj zajednici država.

Na državi kandidatu je, dodao je Nikolić, da odabere da li će biti partner koji želi da usklađuje svoje politike sa zemljama članicama EU i na taj način osigura brži napredak do konačnog cilja.

“Zato krajnje ozbiljno treba shvatiti nedavno upozorenje iz jedne od vodećih članica EU, da će na širinu i dubinu saradnje sa Crnom Gorom značajno uticati i to, u kojoj će mjeri nova crnogorska vlada biti formirana i podržana od političkih snaga koje kredibilno i aktivno promovišu Crnu Goru kao partnera u NATO i kao kandidata za skorije pristupanje EU“, poručio je Nikolić.

Kako je naveo, EU u Crnoj Gori očekuje prozapadnog partnera sa kojim dijeli iste vrijednosti.

Nikolić je kazao da je to prirodno i da se ne može očekivati od Brisela i zemalja članica EU da o članstvu pregovaraju sa vladom u kojoj sjede antizapadne strukture sačinjene od ostataka nekadašnjeg Demorkatskog fronta (DF) i njegovih „satelita“.

“Koji veličaju (Vladimira) Putina, negiraju genocid u Srebrenici, ne poštuju odluke međunarodnih krivičnih sudova, a uz to su ideološko i politički zavisni od drugih država. Preciznije, od Rusije i Srbije koje nijesu članice EU“, naveo je Nikolić.

Takva vlada, prema njegovim riječima, ima veće šanse da uvede državu u međunarodnu izolaciju, nego u EU.

Nikolić je pitao zašto predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ignoriše upozorenja iz EU i NATO o tome sa kim nije moguće raditi na učvršćivanju evropske i evroatlanske budućnosti Crne Gore.

“Čemu insistiranje da se u budućoj vladi nađe koalicija sastavljena od konstituenata nekadašnjeg DF-a, što je kontradiktorno sa Milatovićevim javnim zalaganjima o evropeizaciji Crne Gore?“, pitao je Nikolić.

On je kazao da je od prvog dana mandata upadljivo da Milatović ima problem sa onim što govori i radi.

Nikolić je podsjetio na izjave zvaničnika Srbije još prije pregovora Milatovića sa političkim subjektima da je formiranje vlade Crne Gore završeno i da su Srbi “dobili šipak”, te da će biti loša vijest ako u vladi ne bude Srba, “jer čine 30 odsto stanovništva.”

„Da li su još tada Vučić i Milatović odigrali prvi dupli pas, sa ciljem da se pošalje poruka budućem mandataru (Milojku) Spajiću, ko treba da bude u budućoj vladi? To je dilema, koja više nije u prvom planu“, naveo je Nikolić.

On je kazao da je u međuvremenuSpajić postao mandatar, a Milatović „veto igrač u procesu formiranja Spajićevog kabineta“.

Nikolić je rekao da je zamjenik predsjednika PES-a Milatović zloupotrebljavajući funkciju šefa države, prešao put od javnih ultimatuma upućenih Spajiću da u vladu uključi Andriju Mandića i nekadašnji DF, prijeteći mu otkazivanjem podrške poslanika PES-a, do jučerašnjih ocjena kako Spajić ima njegovo puno povjerenje, te da vjeruje kako će iz ovog procesa izaći kao pobjednik.

Kako je rekao, Milatović je „opipao puls“ PES-a i vidio da nema snagu da u ovom trenutku „krene na Spajića“.

„Nije, međutim, prestao da mu podmeće nogu đe stigne. Zbog toga se i našao na udaru partijskih kolega koji su ga optužili da pokušava da preuzme partiju“, dodao je Nikolić.

On je kazao da Milatović, nezadovoljan svojim uticajem na proces odlučivanja u stranci, traži veću političku moć i da ga zato mnogo ne brine što ostavlja utisak da mu je više stalo do naklonosti Beograda nego do upozorenja iz Brisela i Vašingtona.

„Štaviše, Milatović je vođen svojom nezasitom ambicijom svjesno ušao u igru Aleksandra Vučića, koji se takođe bori da se ne formira vlada koja bi mogla da se otme njegovoj političkoj kontroli“, rekao je Nikolić.

On je pitao da li je teško zaključiti da bi vlada koja bi napravila otklon od političkog uticaja Beograda imala veću šansu da gura Crnu Goru naprijed ka EU, odnosno da Beogradu ne odgovara evropska Crna Gora.

„Nije, samo onome ko to neće da razumije“, rekao je Nikolić i podsjetio da su vlade u prethodne tri godine zavisile od bivšeg DF-a i Dritana Abazovića.

Nikolić je rekao da u i Front i Abazović, dok su nekontrolisano „uhljebljavali“ svoje glasače po profitabilnim državnim preduzećima, sve radili da zaustave evropski put Crne Gore.

U tome su, kako je dodao, uspjeli i potvrdili da je za njih Vučić veći autoritet od Brisela.

„Vidjećemo da li kod onih koji pokušavaju da sastave vladu ima trunke građanskog i evropskog potencijala, odnosno imaju li dovoljno hrabrosti da se odupru pritiscima Beograda i njegovih domaćih saradnika. Jer, Crna Gora se od 2020. nalazi na operacionom stolu. I još nije ustala“, rekao je Nikolić.

On je kazao da ljudi više ne „kupuju priču“ da se mora braniti izborna volja od 30. avgusta, jer shvataju, da je riječ o produženoj kampanji za očuvanje stečenog političkog monopola.

Nikolić je rekao da nesuvislo djeluju zapomaganja o tome da je potrebno praviti vladu sa podrškom od minimum 49 poslanika, i to navodno pod parolom evropskih reformskih odluka koje traže kvalifikovanu većinu.

„Kao da su kvalifikovane većine izmišljene tek tako. Kao da težina dostizanja tog kvoruma nije projektovana sa namjerom da se traži kompromis između vlasti i opozicije“, dodao je Nikolić.

On je kazao da se stranke koje pričaju o podjeli „političkog miraza“, uporedo preispituju koliko je pobjeda na predsjedničkim izborima nanijela štete svakoj pojedinačno.

Nikolić smatra da crnogorska politička scena tek treba da se presloži.

„Ovo čemu danas prisustvujemo samo je tranzicioni period do uspostavljanja pune političke stabilnosti u državi“, naveo je Nikolić.

Taj proces, prema njegovim riječima, biće moguće dovesti do kraja samo uz presudnu ulogu državotvornih snaga.

„Snaga koje su predvodile proces obnove crnogorske nezavisnosti, uvele Crnu Goru u NATO, i prešle veliki dio puta ka EU“, zaključio je Nikolić.

