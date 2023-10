Nikolić: Milatović preuzeo ingerencije mandatara i premijera

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, nudeći partijama Platformu za Crnu Goru u Evropskoj uniji (EU), napustio je svoje ustavne nadležnosti i preuzeo ingerencije koje pripadaju mandataru i premijeru, ocijenio je član Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Nikolić je kazao da je Milatović “izmislio” platformu opštih mjesta da bi je ponudio svima, ali je tekst suštinski namijenjen bivšem Demokratskom frontu (DF) i Građanskom pokretu URA.

“Kako bi ispred koalicije Za budućnost Crne Gore vještački upisao prefiks evropski, i da bi sa uključivanjem URA-e dodatno ograničio spektar mogućnosti mandatara Milojka Spajića u procesu sastavljanja vlade”, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, Milatović vodi sa Spajićem borbu za prevlast u stranci, i u tom poslu se, kako je kazao, oslonio na medijsku i obavještajnu infrastrukturu nekadašnjeg DF-a.

“Zato banalno i naivno izgleda svaki pokušaj Milatovića da ubijedi međunarodne partnere kako je bivši DF proevropski, previđajući da su ti isti partneri svojevremeno, našim nadležnim organima slali izvještaje o nakačenosti tog političkog subjekta na ruske obavještajne službe”, zaključio je Nikolić.

