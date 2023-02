Nikolić: Lažna dojava o bombi komičan pokušaj zastrašivanja DPS-a

Podgorica, (MINA) – Lažna dojava o bombi u Skupštini Glavnog grada komičan je pokušaj zastrašivanja Demokratske partije socijalista (DPS) u predstojećoj kampanji, ocijenio je portparol te stranke Miloš Nikolić.

On je naveo da je sastanak podgoričkog odbora DPS-a, koji je bio u toku kada je stigla dojava o bombi, završen u najboljem redu.

“Organizatorima ovog jalovog pokušaja poručujemo da će morati malo više da se potrude. Dostojanstveno i istrajno čekamo ih na biralištima 19. marta gdje ćemo pokazati da Crnu Goru ne mogu slomiti”, napisao je Nikolić na Tviteru /Twitter/.

