Nikolić: Antizapadna politika dijela stranaka iz vlasti nije iznenađenje

Podgorica, (MINA) – Odstupanje antizapadnog dijela parlamentarne većine od principa vanjske politike države nije iznenađenje, ali brine što Vlada i premijer Milojko Spajić najavljuju da će te stranke uskoro ući u Vladu, ocijenio je predsjednik poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je, u razgovoru sa ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Andreinom Marselom, rekao da su dugotrajuća konfuzija u sistemu vlasti i potpuna nesinhronizacija u vođenju državne politike već proizvele posljedice koje se vide kroz nedavno predstavljeni drastičan pad podrške građana NATO-u.

Marsela je, kako je saopšteno iz DPS-a, kazala da je pred Crnom Gorom jedinstvena prilika da uđe u Evropsku uniju (EU), imajući u vidu otvorena vrata garantovana kako od Brisela, tako i od država članica.

„Stoga je od presudnog značaja da opozicija zadrži konstruktivan pristup kada treba donijeti odluke koje se tiču puta naše zemlje ka EU, počevši od izvještaja o procjeni ispunjavanja privremenih mjerila“, navodi se u saopštenju.

Marsela je navela da je Crna Gora jedna od država koja je izložena snažnoj kampanji dezinformacija, međutim, kako je navela, mnoge države članice i EU su spremni da pomognu Crnoj Gori u suočavanju sa tim rastućim globalnim problemom.

„Sagovornici su razmijenili mišljenja o izazovima po evropsku i regionalnu stabilnost, kao i o unutrašnjoj političkoj situaciji i dosadašnjem radu Skupštine Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

