Nikolić: Ako je ugovor usvojen, Vlada nema podršku DPS-a

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je premijera Dritana Abazovića da decidno saopšti da li je Vlada danas usvojila Prijedlog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), navodeći da, ukoliko je odluka donijeta, 43. Vlada više nema podršku DPS-a.

Poslanik DPS-a Miloš Nikolić kazao je da je, uprkos tome što se sjednica Vlade mogla pratiti putem direktnog televizijskog prenosa, ostalo do kraja nejasno da li je Vlada usvojila Prijedlog ugovora.

On je podsjetio da je odluka usvojena glasovima 13 članova Vlade.

“A političkim sporazumom koji su potpisale političke partije koje učestvuju u njoj ili podržavaju Vladu u Skupštini, jasno je da je za usvajanje ove odluke neophodna kvalifikovana većina”, dodao je Nikolić.

Kako je naveo, to nedvosmisleno znači da je potrebno da ovu odluku podrži dvije trećine svih članova Vlade, odnosno njih 14, da bi došlo do njenog usvajanja.

On je kazao da je više nego jasno da Vlada nije imala potrebnu većinu za usvajanje odluke.

“Zbog svega navedenog, pozivamo premijera Abazovića da razjasni navedene okolnosti i saopšti decidan stav: da li je Vlada na današnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Prijedloga Ugovora sa SPC”, istakao je Nikolić.

On je rekao da, ukoliko Vlada nije donijela odluku, DPS poziva na inkluzivnost u procesu dolaska do finalne verzije Ugovora i ističe neophodnost da učešće u postupku uzmu pravnici, istoričari i ukupna zainteresovana javnost, kako se ovo važno pitanje ne bi rješavalo brzopleto i kako bi se došlo do adekvatnog sadržaja koji štiti interese Crne Gore.

“Ukoliko Abazović smatra da je odluka donijeta, onda mora primiti k znanju da 43. Vlada više nema podršku Demokratske partije socijalista Crne Gore”, rekao je Nikolić.

