Neophodna politička stabilnost za napredak u reformama

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori neophodno je postizanje političke stabilnosti kako bi se obezbijedio napredak u reformama na putu ka članstvu u Evropskoj uniji (EU).

To je saopšteno na sastanku generalnog sekretara Demokratske partija socijalista (DPS) Aleksandra Bogdanovića i novoimenovanog ambasadora Poljske u Crnoj Gori Andžeja Papježa, u Podgorici.

Kako je saopšteno iz DPS-a, na sastanku su razmijenjena mišljenja o političkim prilikama u državi i društveno-političkim izazovima, u kontekstu aktuelnih kretanja u regionu i međunarodnoj zajednici.

Bogdanović je poželio Papježu uspješnu misiju i upoznao ga je sa ulogom i aktivnostima DPS-a u okolnostima kada se uočavaju “brojni hendikepi” u državnoj politici.

“Prije svega urušavanje institucionalnog sistema u svim segmentima društva, kao i činjenica da je Crna Gora još uvijek daleko od nove Vlade, skoro tri i po mjeseca nakon vanrednih parlamentarnih izbora”, istakao je Bogdanović.

On je dodao da su postupci političkih subjekata koji su imali učešće u vlasti u prethodne tri godine pokazali da nemaju dovoljno kapaciteta, znanja i odgovornosti da rade na ispunjavanju strateških ciljeva Crne Gore.

Bogdanović je rekao da je DPS mnogo puta pokazao konstruktivnu ulogu i u vlasti i opoziciji, štiteći interese Crne Gore, njen građanski karakter i evropsku budućnost.

On je istakao da će DPS nastaviti da Crnu Goru usmjerava prema stabilnosti i punoj integraciji u EU.

Papjež je kazao da je uvjeren da će aktivnim angažmanom u Crnoj Gori doprinositi očuvanju kontinuiteta prijateljstva dvije države.

On je potvrdio potvrdio podršku Poljske daljem putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU.

“Uz jasno prepoznavanje neophodnosti postizanja političke stabilnosti kako bi se obezbijedio napredak u reformama”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS