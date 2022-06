Negativna mišljenja DRI ili Skupštine da dovedu do razrješenja

Podgorica, (MINA) – Kontrolna saslušanja u Skupštini moraju da rezultiraju razrješenjem ukoliko funkcioner dobije od parlamenta stav da je postupao nezakonito ili ako je dobio negativno mišljenje Državne revizorske institucije (DRi), smatra član Senata DRI, Branislav Radulović.

Radulović je, na panel diskusija agencije MINA i Centra za monitoring i istraživanje ”Dometi kontrolne uloge Parlamenta“, kazao da se vrlo često zaboravljaju ustavne nadležnosti Skupštine.

“Često se posmatra kao zakonodavni organ, a zanemaruje se da je njena funkcija kontrola izvršne vlasti”, kazao je Radulović.

Govoreći o periodu od 2001. godine, Radulović je ocijenio da se ne može izvući jedinstvena ocjena da li je Skupština ispunjavala svoju ulogu kontrole izvršne vlasti i da se to mora posmatrati u različitim etapama.

On je kazao da je Skupština u jednom periodu bila “protočni bojler” Vlade, da se u 2013. desio veliki broj ustavnih promjena i da je period atrofije nastupio od 2016. do 2020. godine.

“Od marta statistika pokazuje vidan napredak u aktivnostima koje su u direktnoj nadležnosti Skupštine”, kazao je on.

Radulović je, govoreći o kontrolnim i konsultativnim saslušanjima, kazao da ona moraju da izazovu neku vrstu efekta.

“Govorim o gubitku povjerenja, a ne o krivičnoj ili prekršajnoj sankciji. Ako vam vrhovna državna revizija da negativno mišljenje, ako u parlamentu ne prođe predlog vašeg nalaza, ako parlament da generalni stav da vi nijeste postupali na zakonit način, najmanja posljedica je da lice izgubi javno-pravno ovlašćenje, da bude razriješeno”, kazao je on.

Istraživač javnih politika u Institutu Alternativa Marko Sošić rekao je da je ogroman uspjeh sve što se dešava u tekućem sazivu a da je “apsolutno dno parlamentarizma” bio period od 2016. do 2020.

“U tom sazivu smo imali usvajanje rebalansa budžeta za 20 minuta. Presjednik Skupštine je podsjećao poslanike da je neki predlog od opozicije. Imali smo bojkote Skupštine”, dodao je Sošić.

On je rekao da je sad sve drugačije i to zbog specifične političke situacije.

“I nekako se čini da se mnogo više toga dešava, ali kada je riječ o kontrolnim saslušanjima, ne dešava se mnogo toga, više se dešava u najavama nego u stvarnosti”, kazao je Sošić.

On je rekao da se često dešava da sa kontrolnog saslušanja nema zaključaka.

“A i kada imamo, to su uglavnom političke poruke”, rekao je on.

Sošić je rekao da je iskorak što se sada sjednice Skupštine i odbora mogu pratiti uživo.

Govoreći o propuštenim prilikama, Sošić je rekao da tu sigurno spadaju proces integracija i pregovora sa Evropskom unijom.

“Skupština se mora uključiti u praćenje rada radnih grupa i proces ispunjavanja završnih mjerila”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, parlament sada nije samo pečat Vladinih odluka.

Govoreći o parlamentarnim istragama kojih je u proteklih deset godina bilo tri, Sošić je kazao da smatra da je povoda bilo mnogo ali da ih nažalost ipak nije bilo.

“Za taj mehanizam imamo poseban zakon o parlamentarnoj istrazi, sa pravnog aspekta, kontrolna funkcija je dosta dobro zaokružena”, dodao je on.

Sošić je govoreći o budžetskom nadzoru, kazao da je Crna Gora jedina zemlja u regionu koju Vlada nema obavezu da izvještava o izvršenju budžeta tokom godine, ni kvartalno ni godišnje.

“To je katastrofalna činjenica, moramo mijenjati pravni okvir. Poslanici kada imaju motiv, dosta su aktivni da predlog budžeta napadaju, mijenjaju, ali nijesu aktivni kada treba pratiti njegovo izvršenje”, kazao je Sošić.

Prema njegovim riječima, konsultativna saslušanja su mekši tip skupštinskog saslušanja i dosta su neiskorišten instrument.

“U smislu konsultacija oko važnih akata i drugih strateških politika, poslanici nemaju dovoljno motiva jer im se čini da je to manje interesantno javnosti”, rekao je Sošić.

On je naveo da je jedan od neiskorišćenih oblasti je postzakonodavni nadzor.

“Šta se dešava kad usvojimo neki zakoni, nadežnost Skupštine nije samo da usvoji neki zakon nego da se stara o njegovoj primjeni”, rekao je Sošić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS