Nedović: Države Jugoistočne Evrope spremne da unaprijede odnose

Podgorica, (MINA) – Države Jugoistočne Evrope spremne su da sarađuju i unaprijede međusobne odnose i kooperaciju, kazala je šefica delegacije Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini (PS) Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Jelena Nedović.

Sastankon Stalnog odbora danas je počelo 22. jesenje zasijedanje PS OEBS-a.

Iz Skupštine Crne Gore saopštili su da je Nedović dobila pohvale za organizaciju Drugog međuparlamentarnog foruma, koji je organizovao crnogorski parlament.

Nedović je, u obraćanju Stalnom odboru, rekla da su na forumu delegacija Jugoistočne Evrope u Crnoj Gori razmijenjene ideje i iskustva, a da je fokus bio na budućnost turizma, kao ključnog sektora za ekonomije Jugoistočne Evrope.

Ona je kazala da je potrebno raditi na povećanju kapaciteta i stvaranju besprekornih uslova za turiste.

Nedović je kazala da je zajednička ocjena sa skupa da, iako su individualno mala tržišta, region formira značajno i konkurentno ekonomsko područje.

„Kroz naša dva foruma, u Tirani i Podgorici, svjedočili smo snažnoj spremnosti među koleginicama i kolegama iz svih zemalja u regionu da sarađuju i unaprijede naše međusobne odnose i kooperaciju”, rekla je Nedović.

Ona je rekla da je važno da, kao parlamentarci, komunikaciju vode “licem u lice”, a ne preko medija, kako bi postigli značajnu saradnju i trajna prijateljstva.

“Samo tako možemo ubrzati napredak regiona Jugoistočne Evrope”, dodala je Nedović.

U saopštenju se navodi da je, nakon Stalnog odbora, održana parlamentarna konferencija na temu „Pedeset godina nakon Helsinkija: Uloga parlamenata u jačanju OEBS-ovog sveobuhvatnog modela mira i bezbjednosti“.

Članica crnogorske delegacije Jevrosima Pejović, na sesiji posvećenoj pitanjima rješavanja sukoba, podršci medijaciji, pomirenju i postkonfliktnoj rehabilitaciji, rekla je da je uloga OEBS-a ključna u postkonfliktnom periodu na Balkanu.

Ona je naglasila da je organizacija presudno doprinijela izgradnji demokratije i promociji dugoročne stabilnosti u regionu.

„Kao ponosna učesnica OEBS-a, Crna Gora vidi svoje članstvo u ovoj organizaciji komplementarno evropskim aspiracijama. Upravo sveobuhvatan pristup bezbjednosti, koji je u srži OEBS-a, u potpunosti je usklađen sa našim strateškim ciljem pristupanja Evropskoj uniji“, kazala je Pejović.

Govoreći o značaju međunarodnih organizacija, Pejović je ukazala da je Crna Gora posvećena multilateralizmu.

Ona je dodala da su organizacije poput OEBS-a dokazale svoju dugoročnu vrijednost, pokazujući se kao nezamjenjivi stubovi mira i stabilnosti.

Pejović je kazala da vjeruje u sposobnost OEBS-a da prevaziđe prepreke, čak i u najtežim vremenima, ističući da je potrebno da parlamentarci zajednički jačaju njegovu ulogu u očuvanju bezbjednosti i saradnje.

Ona je istakla da je to sada potrebno više nego ikada ranije.

Jesenje zasijedanje okupilo je oko 150 parlamentaraca i visokih zvaničnika, a nastavlja se sjutra kada će se raspravljati o pitanjima klimatske krize i migracija.

U delegaciji Skupštine Crne Gore su, osim Nedović i Pejović, i Amer Smailović, Momčilo Leković i Jevto Eraković.

