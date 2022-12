Ministri vanjskih poslova Austrije i Slovenije u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ministri vanjskih poslova Austrije i Slovenije, Aleksander Šalenberg i Tanja Fajon, boraviće danas u Podgorici, po mandatu visokog predstavnika Evropske unije (EU) za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Žozepa Borelja.

Kako je saopšteno iz Delegacije EU u Podgorici, ministri će razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović i premijerom u tehničkom mandatu Dritanom Abazovićem.

“Crna Gora je jedan od najbližih partnera EU, dobro je napredovala u pristupnim pregovorima i ima najduže iskustvo potpune usklađenosti sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Unije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je posjeta organizovana u trenutku kada su nedavna politička dešavanja izazvala ozbiljnu institucionalnu krizu, podrivajući demokratske institucije i usporavajući napredak države na putu pristupanja EU.

“Posjeta će biti prilika da se naglasi da, u cilju napredovanja ka pristupanju EU, što je želja velike većine građana Crne Gore, svi politički akteri treba da podrže funkcionalnost institucija, a posebno Ustavnog suda“, kaže se u saopštenju.

Kako je najavljeno, ministri će, nakon sastanka sa crnogorskim zvaničnicima, održati zajedničku konferenciju za medije.

