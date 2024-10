Milović nosilac liste DPS-a u Budvi

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović biće nosilac liste te stranke za lokalne izbore u Budvi, koji su zakazani za 17. novembar.

To je večeras odlučio budvanski odbor DPS-a, na sjednici na kojoj je usvojena i odbornička lista za izbore u Budvi.

Iz DPS-a su saopštili da je na sjednici ocijenjeno da je vrijeme da se zaustavi politički haos i da Budva nakon tih izbora konačno dobije odgovornu gradsku upravu.

Milović je redovni je profesor Ekonomskog fakulteta – Univerziteta Crne Gore (UCG), za oblast Ekonomska analiza i politika, na predmetima Nacionalna ekonomija, Ekonomija Evropske unije, Zajedničko tržište i politika konkurencije EU.

On je zvanje diplomiranog ekonomiste stekao 2003. godine, na Ekonomskom fakultetu UCG.

„Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine, je stekao akademski stepen magistra ekonomskih nauka“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milović doktorsku disertaciju pod nazivom Konkurentnost privrede Crne Gore odbranio na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2011. godine.

On je zasnovao radni odnos na Ekonomskom fakultetu 2004. godine, kao saradnik u nastavi.

„U zvanje docenta izabran je 2012. godine, 2017. godine u zvanje vanredni profesor, a 2022. godine je izabran u zvanje redovni profesor Univerziteta Crne Gore za oblast Ekonomska analiza i politika na Ekonomskom fakultetu“, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su istakli da je Milović autor udžbenika iz oblasti zajedničkog tržišta i politike konkurencije EU, tri monografije, više stručnih studija, preko 50 naučnih radova u međunarodnim časopisima u kojima se bavi problematikom iz oblasti ekonomske analize i politike.

„Član je Senata i Centra za doktorske studije Univerziteta Crne Gore, i rukovodilac katedre za Ekonomsku analizu i politiku Ekonomskog fakulteta. Od jula 2018. do avgusta 2023. bio je član Savjeta Centralne banke Crne Gore“, kazali su iz DPS-a.

U saopštenju se navodi da je Milović, od 2016. do 2022. godine, u dva mandata, bio dekana Ekonomskog fakulteta UCG.

