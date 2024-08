Milatović sjutra na Evropskom forumu Alpbah

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovaće sjutra na Evropskom forumu Alpbah u Austriji, na kojem će govoriti na temu novog zamaha u procesu proširenja Evropske unije (EU).

Milatović će, kako je najavljeno iz njegovog kabineta, govoriti na panelu “Proširenje Evropske unije: Novo poglavlje ili staro vino u novim flašama“?.

Navodi se da je Evropski forum Alpbah (EFA) prestižan događaj u organizaciji istoimene fondacije, koji svakog avgusta od 1945. godine okuplja učesnike iz svih djelova svijeta iz oblasti politike, nauke, biznisa, umjetnosti i kulture, kako bi razgovarali o savremenim pitanjima i pronašli interdisciplinarna zajednička rješenja.

“Pod godišnjom temom “Trenutak istine” Forum 2024. biće fokusiran, u okviru nekoliko modula, na teme: klime, ekonomije, finansija, bezbjednosti, demokratije i vladavine prava”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS