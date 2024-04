Milatović: Raspisivanje novih izbora u Šavniku narušilo bi pravni poredak

Podgorica, (MINA) – Novi izbori u Šavniku ne mogu biti raspisani na osnovu odluke Vlade o raspuštanju lokalnog parlamenta, poručio je predsjednik države Jakov Milatović, navodeći da bi raspisivanje novih izbora u toj opštini značilo narušavanje pravnog poretka.

Milatović je, povodom Odluke o raspuštanju Skupštine opštine Šavnik koju je donijela Vlada, ukazao da je Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da mandat skupštine opštine traje četiri godine i da joj on može prestati prije isteka vremena na koje je izabrana, raspuštanjem ili skraćenjem mandata.

Milatović je u saopštenju naveo da je tim Zakonom propisano i da u slučaju prestanka mandata skupštine prije isteka vremena na koje je izabrana, predsjednik Crne Gore raspisuje izbore narednog dana od dana stupanja na snagu odluke o raspuštanju, odnosno od stupanja na snagu odluke o skraćenju mandata skupštine.

Kako je rekao, Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano je da u slučaju prestanka mandata skupštine opštine prije vremena, predsjednik države raspisuje izbore narednog dana od dana njenog raspuštanja, odnosno od dana stupanja na snagu odluke o skraćenju mandata.

Milatović je kazao da, na osnovu tih zakonskih rješenja, proizilazi da se obaveza predsjednika da raspiše izbore za odbornike skupštine opštine, u navedenim slučajevima, konstituiše isključivo kada je do raspuštanja skupštine opštine došlo prije isteka vremena na koje je izabrana, odnosno za vrijeme trajanja četvorogodišnjeg mandata.

“U konkretnom slučaju, imajući u vidu da je mandat aktuelnom sazivu Skupštine opštine istekao u junu 2022. godine, njeno raspuštanje predmetnom Odlukom Vlade nakon isteka vremena na koje je birana, ne može ishodovati raspisivanjem novih izbora u opštini Šavnik”, naveo je Milatović.

On je podsjetio da je u toku sprovođenje izbornog procesa u opštini Šavnik, započetog 23. oktobra 2022. godine, na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za odbornike koju je donio bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

“Ističem da je pomenuta Odluka donesena na zakonit način, da je i dalje na pravnoj snazi, te da bi donošenje nove odluke u istoj pravnoj stvari, pored kršenja člana 37 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 15 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika, značilo i narušavanje pravnog poretka i pravne sigurnosti u zemlji”, rekao je Milatović.

On je podsjetio da je Državna izborna komisija (DIK), u odgovoru Ministarstvu javne uprave od 12. marta, ukazala „da je izborni proces na dva biračka mjesta u Šavniku u toku, odnosno da izbori nijesu sprovedeni na biračkim mjestima Sala SO Šavnik i kafana Kruševica”.

To, kako su naveli iz DIK-a, za posljedicu ima činjenicu da birači koji su upisani u birački spisak na tim biračkim mjestima nijesu ostvarili biračko pravo.

Milatović je istakao da se iz takvog stava zaključuje da je ostvarivanje biračkog prava na ta dva biračka mjesta nužno osigurati u okviru izbornog procesa koji je u toku, posebno imajući u vidu da se radi o pravu koje je zagarantovano Ustavom.

“Još jednom apelujem na sve nadležne institucije da odgovornim i predanim radom doprinesu finalizaciji započetog izbornog procesa, kako bi se u što kraćem roku konstituisali novi organi lokalne samouprave u opštini Šavnik”, zaključio je Milatović.

