Milatović: Prevazilaženje krize preduslov za nastavak reformi

Podgorica, (MINA) – Prevazilaženje ustavne i parlamentarne krize, kao i krize na lokalnom nivou, preduslov je za nastavak reformskog procesa, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović u razgovoru sa stalnim izvjestiocem Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru, Marjanom Šarecom.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, na sastanku je istaknuto da je važno iskoristiti trenutni povoljni trenutak u Evropskoj uniji (EU) u odnosu na politiku proširenja.

Na sastanku je saopšteno i da je budućnost Zapadnog Balkana u integrisanoj Evropi zasnovanoj na zajedničkim vrijednostima.

Milatović je istakao da Crna Gora, kao najnapredniji kandidat u pregovaračkom procesu, ima veliku šansu da postane prva naredna članica EU.

On je naglasio da je cilj Crne Gore da postane članica EU do 2028. godine i da je u tom kontekstu ključna stabilna dinamika zatvaranja pregovaračkih poglavlja.

„Milatović je istakao je da je preduslov za nastavak reformskog procesa prevazilaženje aktuelne ustavne i sa njom povezane parlamentarne krize, kao i krize na lokalnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Milatovića, svi politički akteri imaju obavezu i odgovornost da obezbijede funkcionisanje institucija i ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz evropske agende.

Kako je naveo, važno je zadržati poziciju Crne Gore kao lidera na putu ka članstvu u EU, koje podržava 80 odsto građana.

„U tom smislu, naglasio je da je neophodno državno jedinstvo, udruživanje napora i intenziviranje reformskih aktivnosti kako bi Crna Gora ostvarila ovaj cilj“, kaže se u saopštenju.

Šarec je, kako se navodi, istakao da je budućnost Crne Gore u EU značajna i u kontekstu stabilnosti i napretka cijelog regiona.

On je poručio da će EP i dalje pružati snažnu podršku Crnoj Gori na putu ka punopravnom članstvu.

