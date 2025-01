Milatović podnio tužbu Upravnom sudu povodom odluke ASK-a

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović podnio je tužbu Upravnom sudu kojom traži poništenje odluke Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) da je prekršio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer je koristio službene prostorije za snimanje predizbornog spota.

Milatović tužbom, koju je podnio 30. decembra prošle godine, a u koju je agencija MINA imala uvid, od Upravnog suda traži poništenje odluke ASK-a zbog, kako se navodi, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

U tužbi Milatovića se navodi da je Odredbom člana 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisano da se pod političkim subjektima podrazumijevaju političke partije, koalicije, grupe birača i kandidati za izbor predsjednika Crne Gore.

“Dok se izborna kampanja definiše kao skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora”, dodaje se u tužbi.

Objašnjeno je da se te aktivnosti odnose na javno predstavljanje i promovisanje kandidata, promovisanje i obrazlaganje izbornih programa sa ciljem uvjeravanja birača da glasaju za kandidata tog političkog subjekta ili izbornu listu koju podnosi taj politički subjekt.

U tužbi je istaknuto da je, prema Zakonu, zabranjeno korišćenje prostorija državnih organa, organa državne uprave, lokalne samouprave i uprave, javnih ustanova, državnih fondova i privrednih društava čiji je osnivač ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave, u kampanjama, ukoliko se isti uslovi ne obezbijede svim učesnicima na izborima.

Dodaje se da se odredbom člana 59 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, na postupak utvrđivanja povrede tog zakona primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku.

“Imajući u vidu citirana zakonska rješenja, sadržinu osporene odluke, kao i sadržinu mog video obraćanja, jasno je da Predsjednik Crne Gore, u konkretnoj situaciji, nije mogao biti tretiran kao politički subjekt u smislu odredbe člana 2 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”, navodi se u tužbi Milatovića.

Kako se dodaje, ni sadržina Milatovićevog video obraćanja nije bila usmjerena na javno predstavljanje i promovisanje bilo kog kandidata, promovisanje i obrazlaganje nekog od izbornih programa sa ciljem uvjeravanja birača da glasaju za određenog kandidata ili bilo koju izbornu listu.

“Iz obrazloženja osporene odluke nije moguće utvrditi koji konkretno politički subjekat ili učesnik kampanje je bio favorizovan u okviru mog video obraćanja, niti je navedeno na koji način je to urađeno”, ističe se u tužbi.

U tužbi se ocjenjuje da je, u tom dijelu, obrazloženje odluke ASK-a u suprotnosti sa članom 2 stav 1 i 6 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, ali i odredbom člana 22 Zakona o upravnom postupku.

Dodaje se da je ASK u ocjeni dokaza zanemarila činjenicu da se u video sadržaju, koji je bio predmet preispitivanja, ni na koji način ne pominje bilo koji od političkih subjekata, niti kandidat za odbornike.

“Naprotiv, uvidom u obraćanje moguće je nedvosmisleno utvrditi da je isto snimljeno u cilju motivacije građana Glavnog grada da slobodno iskažu svoj politički stav i time doprinesu promociji demokratije, a ne u korist bilo kojeg političkog subjekta”, naglašeno je u tužbi.

Kako piše u tužbi, ne stoje navodi iz obrazloženja da Milatović nije obezbijedio da video obraćanje bude dostupno svim učesnicima u izborom procesu, jer je objavljeno na YouTube platformi, društvenim mrežama i portalima, pa je tako dostupno javnosti i svim učesnicima izbora.

“U tom dijelu obrazloženje osporene odluke je kontradiktorno, imajući u vidu da se istovremeno navodi da nijesam obezbijedio da predmetno video obraćanje bude dostupno svim učesnicima u izborom procesu a, suprotno tome, konstatuje da je isto objavljeno na YouTube platformi, društvenim mrežama i portalima”, dodaje se u tužbi.

Navodi se i da, uvidom u sadržinu osporene odluke, nije moguće utvrditi da li je Agencija u toku postupka poštovala zakonske obaveze u pogledu rokova i preduzimanja pojedinih procesnih radnji u postupku.

U tužbi je ocijenjeno da je tako, imajući u vidu da se, shodno Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, na postupak utvrđivanja povrede tog zakona primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku.

Ukazano je da u odluci ASK-a nije naveden datum podnošenja prijave, na osnovu koje je Agencija pokrenula postupak.

„Zbog svega navedenog, povrijeđen je zakon na moju štetu, pa predlažem da Upravni sud Crne Gore donese presudu kojom će usvojiti tužbu i poništiti kao nezakonitu Odluku Agencije za sprečavanje korupcije od 19. decembra prošle godine“, zaključuje se u tužbi Milatovića.

