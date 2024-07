Milatović: Moja ruka će i dalje biti ispružena prema svima

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Jakov Milatović kazao je da je cilj njegovog današnjeg sastanka sa predstavnicima parlamentarnih partija razgovor o ključnim izazovima sa kojima se, u ovom trenutku, suočava Crna Gora na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju (EU).

Na sastanak koji je Milatović zakazao za danas neće doći predstavnici političkih partija parlamentarne većine.

Milatović je rekao da institucionalna komunikacija između najvažnijih društveno-političkih aktera nije ničije ekskluzivno pravo već demokratska tekovina modernih država koja doprinosi njihovom razvoju.

moja ruka će i dalje biti ispružena prema svima koji su spremni da sarađuju.

“U tom smislu, moja ruka će i dalje biti ispružena prema svima koji su spremni da sarađuju u ostvarivanju ključnih državnih ciljeva pa i prema onima koji se ovaj put nijesu odazvali na poziv da razgovaramo”, poručio je Milatović.

On je rekao da će nastaviti da, u skladu sa Ustavom, na najbolji mogući način, predstavlja interese Crne Gore u zemlji i inostranstvu, radeći na ostvarivanju vizije evropske Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS