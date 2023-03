Mandić: Pred nama je novo poglavlje

Podgorica, (MINA) – Pred Crnom Gori je novo poglavlje i u njoj će biti ravnopravni svi građani, kazao je predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić.

Mandić je, nakon glasanja, rekao novinarima da je danas veliki dan za Crnu Goru.

On je naveo da imaju obavezu da nastave onamo gdje su stali 30. avgusta 2020, kao i da je u tom kontekstu vodio predsjedničku kampanju.

“Poslije te velike pobjede i nakon pobjeda na lokalnom nivou, ostalo još ovo jedno važno mjesto sa koga će ubuduće da se kreira polotika pomirenja, politika okrenuta svim građanima, koja će voditi snažnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala”, rekao je Mandić.

On je rekao da raskidaju sa dosadašnjom praksom u Crnoj Gori, istjeruju organizovani kriminal i korupciju iz nje, a uspostavljaju ponovo Crnu Goru koja će poštovati ljude koji koji vrijedno rade.

“U Crnoj Gori biće ravnopravni i Crnogorci, Srbi, Bošnjaci, Albanci, Hrvati. Biće ravnopravan svaki građanin. Pred nama je novo poglavlje. Hoćemo i želimo da gradimo budućnost, ali da bude oslonjena na poštovanju tradicije”, rekao je Mandić.

