Mandić i Knežević na vojnoj vježbi u Srbiji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić i šef Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knezević prisustvovali su danas vojnoj vježbi Vojske Srbije.

Združena taktička vježba Vojske Srbije, pod nazivom “Vihor 2024”, održana je na Privremenom poligonu “Pešter”.

Kako su prenijeli mediji iz Srbije, na vježbi je učestvovalo više od dvije hiljade pripadnika Vojske te države i oko 350 sredstava ratne tehnike.

Šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić pitao je ranije danas, na skupštinskom zasjedanju, potpredsjednika parlamenta Borisa Pejovića iz Pokreta Evropa sad (PES) šta Mandić radi na vježbama Vojske Srbije na Pešterskoj visoravni i koga tamo predstavlja.

Nikolić je istakao da je važno da crnogorska javnost zna odgovor na to pitanje, posebno u svijetlu, kako je rekao, upozoravajućih tonova koji su se sinoć mogli čuti na mitingu u Banjaluci.

“Sinoć se u Banjaluci prijeti secesijom Bosne i Hercegovine, i najavljuju potezi koji mogu destabilizovati region u kom živimo, i u tom smislu je posebno problematično šta Mandić kao član Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore radi na vojnim vježbama srpske vojske”, rekao je Nikolić.

Pejović je kazao da nema o tome informaciju.

“Nemam informaciju, niti mogu onda dati odgovor. Predlažem da to pitanje postavite kada Mandić bude predsjedavao parlamentom i vjerujem da ćete dobiti odgovor”, rekao je Pejović.

