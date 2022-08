Lokalni izbori u Podgorici i 13 opština 23. oktobra

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je lokalne izbore u Podgorici i 13 opština za 23. oktobar, saopšteno je iz Kabineta predsjednika.

Navodi se da je Đukanović danas donio Odluku o obustavljanju izvršenja odluka o raspisivanju izbora za odbornike, postupajući saglasno Odluci Ustavnog suda koja je stupila na snagu 1. avgusta, i ima za neposrednu pravnu posljedicu ukidanje Zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi.

“Time je obustavljeno izvršenje odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Glavnog grada i skupština opština Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plužine, Pljevlja, Šavnik i Žabljak, kojima je u junu, odnosno julu mjesecu ove godine istekao mandate”, kaže se u saopštenju.

Obustavljeno je, kako se navodi, i izvršenje odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike skupština opština Tivat i Budva, čije je sazive prethodno raspustila Vlada Crne Gore.

“Postupanje Predsjednika Crne Gore, u konkretnoj pravnoj situaciji, kompleksnoj i sa aspekta našeg ustavno-pravnog sistema, zatim međunarodnih standarda i dobre prakse, takođe se naslanja i na Zakon o Ustavnom sudu”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je svako dužan da poštuje odluke Ustavnog suda, a stavovi o određenim pitanjima izraženi u njegovim odlukama obavezujući su za sve državne organe.

“Predsjednik je naročito uzeo u obzir član 66 Zakona, prema kojem je imperativno utvrđeno da izvršenje konačnih pojedinačnih akata donijetih na osnovu zakona, odnosno drugih propisa i opštih akata, za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nijesu u saglasnosti sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, ne može se dozvoliti ni sprovesti, a ako je izvršenje započeto, obustaviće se”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je predsjednik Crne Gore donio novu Odluku o raspisivanju lokalnih izbora u 11 opština i Glavnom gradu.

“Kao i Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za odbornike u Skupštini opštine Tivat i Skupštini opštine Budva, utvrdivši datum njihovog održavanja i to 23. oktobar “, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da odluke stupaju na snagu danom donošenja, a biće objavljene u Službenom listu Crne Gore.

