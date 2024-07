Leković: Patrolna vozila obezbijeđena kroz pošten tender

Podgorica, (MINA) – Novi menadžment Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) kroz pošten tender je obezbijedio nova patrolna vozila za potrebe Uprave policije i to se neće promijeniti, poručile su Demokrate.

Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da formira predmet o, kako su naveli iz te stranke, nezakonitoj nabavci vozila za potrebe Uprave policije.

Poslanik Demokrata Momčilo Leković u reagovanju je naveo da je u prethodnih deset godina MUP realizovao devet tendera.

“Uz to za svih deset godina svaki tender na kojem nije pobijedio Osmanagić je pao”, istakao je Leković.

Kako je kazao, činjenica da svi tenderi na kojima ne pobjeđuje Osmanagić u posljednjih deset godina padaju najbolje oslikava sistem vrijednosti čije je pokrovitelj DPS.

“Ovo potvrđuje i činjenica da su se upravo danas deklarisali kao advokati tradicionalnih pobjednika na tenderima”, rekao je Leković.

On je kazao da bivši režim, za čije vrijeme su stvorena dva najveća kriminalna klana na Balkanu Kavački i Šaljarski klan, čiji su najviši sistemski funkcioneri bili ili članovi ili šefovi organizovanih kriminalnoh grupa koji su opustošili svaki kvadrat države, ne može da prihvati da više ne postoje “miljenici tenderaši, i da se sa državnim novcem upravlja domaćinski”.

“Kulminacija je nastala kada je MUP, prvi put, sproveo postupak javne nabavke, za nabavku novih patrolnih vozila, koji nije po mjeri očito tenderskih miljenika bivšeg režima, jer se naravno odabrala ponuda koja je povoljnija za oko 100 hiljada EUR i čiji je rok isporuke kraći”, rekao je Leković.

On je dodao da je odabrana ponuda koja je povoljnija po državu i gdje je napravljena ušteda od oko 630 hiljada EUR u odnosu na sredstva predvidjena za nabavku vozila.

“Znamo da je ljutnja i panika očekivana, ali to je nova stvarnost koju će morati da prihvate gospoda iz DPS-a”, kazao je Leković.

On je istakao da crnogorska javnost treba da zna da je punih deset godina, od 2014. do ove godine, „Osmanagić COO“ i „S leasing“ DOO Podgorica (isti ponuđač), bio jedini koji je obezbjeđivao vozila za potrebe MUP-a.

“Čudno zar ne? Ne bi to bio problem da hronologija postupaka javnih nabavki, kroz koje su dobijali ugovore, ne ukazuje na velike zanimljivosti”, naveo je Leković.

Kako je kazao, analiza ukazuje na to da na tendere na kojima je najpovoljniji ponuđač bio „S leasing“ DOO Podgorica i „Osmanagić CO“ DOO Nikšić nije bilo žalbi i da su uspješno realizovani, jer se niko i nije vjerovatno smio žaliti.

Leković je naglasio da su na sve tendere gdje navedene firme nijesu imale najpovoljniju ponudu, podnosili žalbe i poništavani su tenderi.

“Tako da je tender poništavan četri puta, da bi nakon tri poništena tendera upravo ti isti tender miljenici dobijali ugovore”, rekao je Leković.

On je naveo da je tako i sa Osmanagićima, koji je čak pet puta sklapao ugovor i omogućeno im je da naplate skoro šest miliona EUR državnog novca.

“Čak tri puta je sklopljen ugovor za nabavku polovnih vozila, dok su Osmanagići bili jedini ponuđači. Dva postupka su bila pregovaračka bez prethodonog objavljivanja poziva i jedan otvoreni postupak”, navodi se u reagovanju.

Ističe se da niko na tržištu nije mogao zadovoljiti kriterijume za nabavku polovnih patrolnih vozila osim oni, tako da su po osnovu ugovora iz 2021. godine dobili 714.745,20 EUR, iz 2022. godine dobili 710.495,49 EUR i iz prošle godine 527.983.61 EUR.

“Polovna vozila smo plaćali skuplje od novih, naime to su vozila koja je policija koristila pa nije bilo troškova za brendiranje, svjetlosnu signalizaciju i sve drugo što je potrebno da bi se civilno vozilo pretvorilo u policijsko. Prosto su sklapani novi ugovori za stara vozila, po unaprijed dogovorenom tenderu”, kazao je Leković.

On je naveo da su pokušali isto da urade i ovog puta, ali ih je sada MUP spriječio zakonitim postupkom.

“Imajući u vidu da su njihova vozila korištena, znali su kada ističe ugovor i pokušali su da ucijene MUP, da natjeraju da ponovo sa njima sklopi nepovoljan ugovor za polovna vozila”, dodao je Leković.

Kada taj naum nije uspio, prema riječima Lekovića, pokušali su da ponove situaciju iz 2021. godine kada je policija na ulice izašla sa privatnim vozilima, a kada im ni to nije uspjelo podnijeli su žabu Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

“Novi menadžment MUP-a je obezbijedio nova patrolna vozila, kroz pošten tender, za potrebe Uprave policije i to se neće promijeniti”, poručio je Leković.

On je kazao da nema više “tender miljenika”, već jednakog odnosa prema svima i poštenog odnosa prema državnim resursima.

“A, vama gospodo iz DPS-a poručujemo, da ovo nije vaš jedini tender miljenik. Čekajte i slušajte”, zaključio je Leković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS