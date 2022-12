Kvorum u Ustavnom sudu može se brzo obezbijediti ako postoji politička volja

Podgorica, (MINA) – Kvorum u Ustavnom sudu može se veoma brzo obezbijediti ako postoji politička volja, rekao je predsjednik države i lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

Đukanović je, u emisiji Argument na Televiziji Crne Gore, kazao da je država u dubokoj institucionalnoj, političkoj i nedovoljno vidljivoj ekonomskoj krizi, kao i da su jedini izlaz iz te situacije vanredni parlamentarni izbori.

Kako prenosi portal RTCG, Đukanović je komentarisao i izbor sudija Ustavnog suda i poručio da je DPS spreman za dijalog.

“Mi taj kvorum možemo veoma brzo da obezbijedimo, ako postoji politička volja, ako su nam isti ciljevi, ako želimo da Crna Gora bude funkcionalna i da nastavi evropskim putem. Onda, do tog dogovora možemo veoma brzo doći”, istakao je Đukanović.

On je rekao da su, u želji da se izbor sudija učini dodatno demokratičnim kroz dvotrećinsku podršku, taj postupak dodatno politizovali.

“Učinili smo njegov ishod zavisnim od političke volje parlamentarnih partija. Danas smo, nažalost, u takvoj situaciji. Uprkos svemu, želim da podsjetim da je izbor sudija Ustavnog suda i do 2013. i nakon te godine, tokom trajanja prethodne vlasti, tekao relativno glatko, imali ste svih sedam sudija”, rekao je Đukanović.

On je ocijenio da je problem posebno eskalirao posljednje dvije godine, dodajući da nova vlast ne želi da se pridržava pravila da se kroz konsultacije dolazi do dvotrećinske podrške.

“Posljednji predlog je ispostavio Odbor za ustavna pitanja parlamenta i do njega se došlo tako što se sastavila prosta većina, odabrala četiri predloga i ispostavila ih na usvajanje opoziciji. Jasno je da to ne ide tako. I sada očekujete da vas opozicija podrži”, kazao je Đukanović.

