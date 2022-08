Krivokapić: Crna Gora ne bi postojala da nema prijatelje poput Italije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne bi postojala da nema prijatelje poput Italije, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić na sastanku sa Danijelom Đurđević, predsjednicom udruženja Kraljica Jelena.

Iz Ministarstva vanjskih poslova sopšteno je da to udruženje okuplja crnogorske iseljenike u Italiji, kao i italijanske privrednike i članove akademske sfere koji vole Crnu Goru i žele da rade na unapređenju kulturne i ekonomske povezanosti dvije zemlje.

Krivokapić je istakao da kultura predstavlja najbolji vid politike.

On je zahvalio predstavnicima Udruženja na njihovom predanom radu na očuvanju crnogorske tradicije i kulture, kao i angažmanu u cilju razvijanja ekonomske i naučne saradnje između Crne Gore i Italije.

„Ocijenivši da Crna Gora ne bi postojala da nema prijatelje poput Italije, Krivokapić je istakao da je tokom radne posjete toj zemlji, sa kolegom Di Majom dogovorio formiranje zajedničke komisije o ekonomskoj, kulturnoj i naučnoj saradnji“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da će to predstavljati dalji vid institucionalizacije procesa ekonomske saradnje između dvije države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS