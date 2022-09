Krapović: Još nemamo 41 potpis da Lekić bude mandatar

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina od 30. avgusta 2020. godine još nema 41 potpis, ali ima jasnu verbalnu podršku lideru Demosa Miodragu Lekiću da bude predložen za mandatara za sastav nove vlade, kazao je poslanik Demokrata Dragan Krapović.

On je kazao da je predsjednik države Milo Đukanović u nedjelju saopštio da će dati mandat onome ko bude imao podršku 41 poslanika i da su s tim u vezi izašli svi zajedno sa jednim verbalnom stavom, osim jednog dijela kolega, prije svega iz Socijalističke narodne partije (SNP) i URA-e.

Lider SNP-a Vladmir Joković kazao je da to nije istina, nakon čega je Krapović rekao da svi to verbalno podržavaju.

„U svakom slučaju još nemamo 41 potpis, ali imaju jasnu verbalnu podršku Lekiću. Oni koji imaju te stavove preuzimaju odgovornost za eventualni ulazak u cajtnot i za odluku Đukanovića u slučaju da se ogluši da postoji 41 poslanik koji podržava Lekića“ , naveo je Krapović nakon sastanka u Skupštini.

Upitan da li je verbalna podrška stigla od SNP-a i URA-e i Civisa, Krapović je odgovorio da su SNP i Srđan Pavićević rekli da nemaju problem da potpišu, ali je opet sve ostalo na verbalnom nivou.

„Ostali su potpisali. URA nije potpisala“, rekao je Krapović.

Generalni sekretar URA-e, Mileta Radovanić, kazao je da su demantovali narativ da URA nije za dogovor.

“Prije svega se govorilo da je problem Abazović i funkcija premijera, ovime smo pokazali da to nije tačno”, rekao je Radovanić.

On je podsjetio da predsjedništvo URA-e nije dalo saglasnost da njihovi poslanici potpišu bilo kakav dokument dok sve ne bude dogovoreno.

“41 poslanik daje uslovnu podršku Lekiću i Đukanović treba da mandat da njemu” , rekao je Radovanić.

