Krapović: Intenzivirati postupanje u vezi sa izuzimanjem oružja iz vojnog magacina

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko tužilaštvo treba da intenzivira postupanje u predmetu izuzimanja oružja i municije iz vojnog magacina Brezovik 28. avgusta 2020. godine, ocijenio je ministar odbrane Dragan Krapović, dodajući da će danas tužilaštvu dostaviti dokumentaciju u vezi tog slučaja.

Krapović je rekao da je danas državnom tužilaštvu dostavio zahtjev za preduzimanje radnji u cilju utvrđivanja postojanja eventualnog krivičnog ili drugih djela koja se gone po službenoj dužnosti u vezi sa tim događajem.

On je podsjetio je 2021. godine Odbor za bezbjednost i odbranu zatražio da se sa informacija u vezi tim slučajem ukine stepen tajnosti.

Krapović je rekao da je 27. aprila 2021. godine Ministarstvo odlučilo da se ne odobri skidanje stepena tajnosti, jer informacija sadrži imena osoba iz Vojske Crne Gore (VCG), kao i informacije o vojnim objektima i kasarnima u kojima obavljaju dužnosti.

“Informacija je pripremljena na osnovu dokumenata koji su označeni stepenom tajnosti, od kojih jedan dio pripada drugim organima i ukidanje stepena tajnosti podrazumijevalo bi prekršajnu odgovornost“, rekao je Krapović.

On je naglasio da bi otkrivanjem navedenih informacija mogle nastati teže štete po VCG i bezbjednost države.

Krapović je naveo da je 8. decembra 2021. godine Sektor za borbu protiv kriminala, po zahtjevu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), tražio je dostavljanje podataka o izdavanju oružja i municije iz vojnog magacina Brezovik.

„Četa Vojne policije pripremila je odgovor i u pripremi odgovora uzete su izjave od pripadnika Vojske koji su tog dana bili na dužnosti“, kazao je Krapović.

Kako je kazao, Generalštab VCG je tražio od generalnog direktora obavještajnog-bezbjednosnog direktorata dostavljanje podataka od jednog broja pripadnika tog direktorata.

„Na osnovu prikupljenih podataka može se utvrditi da je 28. avgusta 2020. godine iz vojnih obejakata izdata određena količina naoružanja i municije koje su predate pripadnicima određenih organa bezbjednosti Crne Gore“, naveo je Krapović.

On je istakao da su početkom septembra 2021. godine naoružanje i municija vraćeni u magacine VCG, što je i konstatovano u službenim sveskama.

“Cijenim da je potrebno da tužilaštvo intenzivira postupanje u ovom predmetu, da isto obnovi ukoliko prethodni slučaj nije okončan“, kazao je Krapović.

Kako je rekao, ne želi da kaže da je prethodni tužilac loše radio svoj posao, ali činjenica je da nema tužilačkog epiloga cijelog slučaja izuzimanja oružja i municije.

„Imamo naznake da ranije, u prvom postupku, tužilaštvu nije dostavljen jedan broj dokumenata, koji će Ministarstvo dostaviti“, rekao je Krapović.

On je istakao da ne želi da komentariše i da se upušta u ocjenu dokaza, ali da ima pravo da sumnja u odnosu na okolnosti tog slučaja, jer se desilo dva dana pred održavanje parlamentarnih izbora.

„Iz ovih razloga, meni dodatno izaziva sumnju i zabrinutost da je preuzimanjem automatskog naoružanja i municije iz magacina VCG pokušana nasilna promjena ustavom zagarantovane slobode izražavanja izborne volje građana, odnosno izvršenja jednog ili više krivičnih djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti države“, kazao je Krapović.

Krapović je istakao da će dokumentacija danas biti dostavljena, navodeći da očekuje da će tužilaštvo raditi svoj posao i da će se doći do tužilačkog i sudskog epiloga.

Upitan koja vrsta oružja je nestala i ko je mogao imati pristup magacinu, Krapović je kazao da je u pitanju automatsko oružje i municija.

„Postoji jedan broj osoba iz VCG, predato je određenim bezbjednosnim organima, ali je to pod oznakom tajnosti“, rekao je Krapović.

Krapović je, upitan je li vraćeno sve što je iznijeto i je li to moglo biti urađeno bez znanja bivšeg ministra odbrane Predraga Boškovića, odgovorio da ne može da kaže da li je to moglo biti urađeno bez znanja Boškovića.

“Što se tiče pitanja da li je vraćeno, to tako izgleda, ali ne mogu tačno da odgovorim na to jer će biti predmet izviđaja”, rekao je Krapović.

